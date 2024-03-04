"Ждет папу": откровения жены пропавшего без вести моряка с катера "Славянск"

В первые дни полномасштабного вторжения россияне атаковали патрульный катер "Славянск", охранявший порты Одесщины. Восемь членов экипажа удалось спасти. Еще одиннадцать до сих пор считаются пропавшими без вести.

Жена одного из пропавших без вести членов экипажа "Славянская" Дамира Аулина не прекращает поиски мужа и верит, что ему и собратьям удалось спастись. Ждет отца и полуторагодовалый сын, которого моряк еще ни разу не видел. В феврале они должны вместе отмечать 30-летие Дамира.

История любви, веры и верности – в сюжете корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Жена пропавшего без вести командира патрульного катера Олеся показывает свадебный альбом и рассказывает – они оба из Кропивницкого, а свела их судьба в Одессе, куда Дамир перешел учиться после оккупации Крыма. Ее муж был одним из тех, ребят, кто спел гимн Украины, когда на плацу института Нахимова оккупанты спустили наш флаг.

Ребят, которые спели гимн Украины, когда на плацу института Нахимова оккупанты спустили флаг Украины

Далее последовал выпуск в Одессе и работа на судне ВМС "Балта", командование на бронекатере "Вышгород", а впоследствии — на патрульном катере "Славянск". Олеся сразу понимала — ее избранник рожден для военного дела, и она должна его поддерживать.

Дамир Аулин

Они в последний раз виделись перед полномасштабным вторжением. Катер под командованием Дамира Аулина вышел на боевое дежурство в море, а 3 марта он отправил беременной жене последнее сообщение.

"Я ему как раз сказала о том, что я скоро иду на УЗИ и вот его последнее сообщение: "Все будет хорошо, люблю тебя!" — рассказывает жена Олеся.

Последнее смс Дамира

На следующий день ей сообщили о трагедии на море. Однако она до сих пор верит, что мужу и его команде удалось спастись — телефон Дамира через час после ракетной атаки фиксировали в сети. А еще был сон.

"Снилось что он мне позвонил и говорит: Любимая, я живой". И все. Я пытаюсь вообще себя успокаивать тем, что он держится ради нас, он понимает, что ему есть, к кому возвращаться", — говорит женщина.

Для поисков мужа вместе с супругами других пропавших членов экипажа Олеся создала общественную организацию. И старается чаще фотографировать сына, чтобы потом показать папе, как тот рос. Малышу его очень не хватает.

Жена моряка Олеся с сыном

"В Кропивницком в каждой комнате есть фотографии, и когда мы там, я говорю: "Назарчик, где папа?" Он сразу поднимает пальчик: "Папа! Папа! Папа! "Он знает", — говорит жена пропавшего капитана.

В свободное время Олеся едет к морю, где с мужем гуляли вместе. И к памятнику жене моряка с ребёнком. Во время ракетной атаки россиян по морвокзалу единственным уцелевшим объектом там осталась именно эта скульптура.

"Для меня это символизирует дух нашей украинской женщины — как бы тяжело ни было, но она все равно ждет", — говорит Олеся.

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Напомним, в результате атаки РФ на Одессу 2 марта мужчина Сергей потерял жену и 4-месячного сына. Он рассказал, что его родные погибли во сне, это установила экспертиза.

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