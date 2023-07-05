Ждут "русского мира" ради мира: жители пригорода Донецка 9 лет живут под обстрелами

9 лет прожили под постоянными обстрелами и адаптировались – жители на окраине Донецка категорически отказались выезжать из окрестных разбитых сел. Под обстрелами они сажают огороды, выживают во время безумных атак, говорится в ТСН.

Избиты частные дома, разбиты многоэтажки - села вблизи Донецка враг обстреливает 9 лет, казалось, здесь невозможно выжить. И действительно, почти все жители отсюда давно уехали, но так только кажется.

"Вчера дом разбили, в крышу попали, мы в укрытие прячемся. Наши соседи уехали, а теперь назад хотят. А так мы вон огород посадили, когда сажали не стреляли. Но стреляют, мы знаем, куда-кто стреляет”, — говорит Галина.

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Местные прислушиваются к взрывам, как-то определяют, что летит не к ним и спокойно идут по улице. Некоторые соглашаются и на "русский мир", чтобы мир. Но с таким не согласны военные, которые гонят врага из Донетчины и уже вплотную приблизились к Донецку. Здесь враг все последние месяцы атаковал, пытался отбросить украинские войска от города, но наши бойцы его смогли остановить. "Мы уже взяли все под свой контроль, что мы не отдаем свои позиции, мы закалены этими боями и знаем врага", — говорят бойцы.

Этими молодыми бойцами командует молодой командир на псевдо Феникс, ему всего 26, это едва ли не самый молодой комбат Вооруженных сил Украины. Говорит, его задача мотивировать бойцов перед каждым серьезным боем, а значит, наоборот – они еще подбадривают командира. “Говорю, есть экипажи, которые на технике выжимают все, что можно и нельзя, делают такие вещи, в которые даже не верится, когда подъезжают на технике за 150-200 метров до позиций противника, отрабатывают прямой наводкой на старой технике, которой уже лет 30 – это показатель неплохой”, — убеждает он.

Молодой комбат не сомневается, его бойцы удержат эти села и скоро пойдут дальше, в Донецк. Даже на старой технике, потому что им не все равно.

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