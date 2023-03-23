Желания крошить врага у каждого хватит на троих: бригада "Эдельвейсов" отбивают штурмы на Северском направлении

На Северском направлении фронта горные-штурмовики 10-й отдельной бригады сдерживают русское нашествие. Воины говорят, что российская авиация теперь здесь появляется гораздо реже. А артиллерии, в том числе и реактивной, враг не жалеет. Так же, как не жалеют кремлевские генералы своей пехоты, говорится в ТСН.

Минометчики с танкистами бригады "Эдельвейсов" стоят наготове круглосуточно. "Каждый день уезжаем, если горячо — мы едем", — говорят бойцы.

На Северском отрезке передовой такая оперативная ситуация, что прямой наводкой украинские танки почти не работают. “Стреляем из закрытых. Нам координаты дали, мы навелись и стреляем. Там может быть либо пехота их, либо техника, либо миномет”, — рассказывает наводчик танкового экипажа 10 ОГШБр Станислав.

Ближе к передовой все поля обильно перепаханы вражеской артой и усеяны хвостовиками от вражеских реактивных "Смерчей" с "Ураганами". Вражеские тяжелые снаряды, говорят минометчики десятки, летят прямо над их головами. “Они перемещаются Стреляют через нас, бывает пролетает. "Градов" больше стало, минометы более точно начали лупить. Стволки – 50 на 50. Приблизительно, так же, как и было. Авиация…”, – говорят ребята.

Заходов враждебных бомбардировщиков уменьшилось в разы, но до полудесятка воздушных атак в сутки бывает регулярно. “Раз 5 в день заходят, не очень много. Меньше авиации. Было 10-20 раз без проблем”, — отмечают бойцы.

Но чаще всего здесь используют слово "штурм". “Большинство по пехоте работаем. Враг очень часто штурмует наши позиции», – добавляют бойцы.

На Северском направлении между командами: "отбой" и "до боя" не прошло и трех минут. Вражеская пехота никак не успокоится и штурмует украинские позиции по много раз в день.

Но даже в таких условиях, когда выпадает благоприятная возможность, горные штурмовики пытаются контратаковать. "Хабиб" утверждает: желания крошить врага здесь у каждого хватит на троих. Воин, уверен, для скорейшей победы над врагом, нужно тяжелое оружие и как можно больше дальнобойных боеприпасов. “Надо, побольше арты. Больше мин и тогда мы победим”, – говорит он.

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