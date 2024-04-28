"Желающих идти в ВСУ совсем нет, ребят менять никем!": боец "Азова" рассказал о критической ситуации в армии

Сейчас желающих идти в Вооруженные силы Украины, становиться на защиту совсем нет. Люди что только не придумывают: то Тысу переплывают, топятся в той.

Об этом боец 12-й бригады НГУ "Азов" на позывной "Нико" рассказал в эксклюзивном интервью для TSN.UA. Он продолжает служить несмотря на то, что потерял конечность.

"Во-первых, потому что война еще не закончилась, она еще не скоро закончится. Во-вторых, потому что нужно продолжить исполнять обязанность – кто как не мы. Сейчас желающих идти в Вооруженные силы Украины, становиться на защиту совсем нет. Люди что только не придумывают: то Тысу переплывают, то топятся в ней. Но лучше ты пойди и погибни, как настоящий мужчина, как настоящий воин, который встал на защиту своей семьи, своего государства, своей нации, чем ты просто-напросто утонешь, как крыса. Я просто не знаю, как по-другому называть убегающих людей", — говорит военный.

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Он рассказал, что хочет служить дальше несмотря на то, что потерял ногу, и не видит себя в гражданской жизни пока продолжается война.

“Тупо сидеть дома, получать ту пенсию, донатить с той пенсии. Нет, я сейчас восстановился, я могу двигаться, конечно, не так быстро, как до ранения, но я почти ничем себя не отличаю от тех, кто не имеет ампутации. Я такой же человек, но немножко есть такой недостаток. Ну и ребят нужно менять, а менять сейчас будет некем. Ребята уж очень устали", — говорит "Нико".

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео ЭПОХА ВОЙН НАЧАЛАСЬ! Следующему поколению тоже придется воевать! Откровенное интервью бойца "Азова"

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