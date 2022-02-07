Желающим получить ІТ-профессию государство оплатит 50% стоимости обучения — Федоров

В Украине в ІТ-сфере работает более 250 тысяч человек и ощущается нехватка специалистов.

В Минцифры обещают помогать развивать направление высоких технологий, снабдив рынок труда подготовленными специалистами.

Об этом рассказал в интервью ТСН.ua вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По прогнозам главы Минцифры, до 2025 года количество рабочих мест в сфере IT-технологий может возрасти на 150-200 тысяч. Для того, чтобы заполнить рынок труда, ведомство планирует стимулировать украинцев получать соответствующее образование.

"ІТ-образование является "узким" местом. Это то, на чем нужно сфокусироваться. У нас есть ясное видение, как изменить направление ІТ-образования — 15 конкретных шагов, которые мы предпримем в этом году. К примеру, мы оплатим 50% стоимости обучения для людей, которые хотят сменить профессию на айти-специальность. Так называемые свитчеры — люди, которые никогда не имели ІТ-образования, но хотят работать в отрасли и зарабатывать деньги”, — пояснил планы Михаил Федоров.

Чиновник отметил, что уровень заработной платы на сегодняшний день у специалистов этой сферы составляет $1,5-2 тысячи.

“Сегодня в ІТ самые большие зарплаты в стране, работает более 250 тысяч человек – и не хватает специалистов. Поэтому нужно стимулировать и помогать развивать это направление, потому что это привлечение денег по всему миру в Украину”, — считает министр.

Напомним, украинские IT-компании все чаще присматриваются к кандидатам в возрасте 50+, потому что они ответственные, усидчивые, доводят дела до конца. Некоторые даже готовы бесплатно учить "с нуля".

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