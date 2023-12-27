"Железный генерал" не сдержался: громкие заявления Залужного о мобилизации

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые с начала полномасштабной войны вышел на пресс-конференцию. Главком сделал ряд громких заявлений и обратился к украинцам о мобилизации.

Обо всех подробностях закрытого брифинга рассказала в в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Кого будут призывать?

Правила мобилизации все новые и новые. Призывать хотят уже не только лиц с 3-й группой инвалидности, но и со второй, по крайней мере, так утверждает нардепка Безугла, а ссылается она на якобы документ с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Скриншот

Какие диагнозы включает ІІІ группа инвалидности?

Хотя в пояснительной записке наоборот людей с 1 и 2 группой призывать не собираются. Но пока разберемся с 3 группой — какие диагнозы она включает и кто, вероятно, потеряет отсрочку, если решение о призыве лиц с 3 группой инвалидности таки примут. Опять же ссылаемся на постановление Кабмина №10 от 2015 года. Список длиннющий, но возьмем основное.

Так что в 3 группы инвалидности входят люди, имеющие единственную почку, которая функционирует, имеют слепоту на один глаз или вообще отсутствует один глаз, нет одного легкого, есть кардиостимулятор в функционирующем сердце. А также в эту группу входят люди, имеющие дефект челюсти или твердого неба, если протезирование не обеспечивает жевание и глотание и приводит к умеренно выраженному дефициту веса тела, рубцы и дефекты лица, не поддающиеся хирургически косметологической коррекции, карликовость с ростом ниже 130 сантиметров у мужчин и 120 сантиметров у женщин, паралич кисти из-за неэффективности физической реабилитации и еще несколько десятков совершенно разных болезней. Конечно, пока неизвестно, действительно ли с такими тяжелыми болезнями могут мобилизовать или будет выделена какая-то определенная категория.

Читайте ведущие новости дня:

Громкое заявление Залужного

Но когда о таких намерениях стало известно в целом, сеть просто взорвалась. Отреагировал на новый законопроект даже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он заявил, что в Украине пора давно внедрить только две категории граждан: пригодный и непригодный, потому что главное сейчас — завоевать независимость.

Откуда взялась цифра в 500 тысяч потенциальных мобилизованных?

Так прокомментировал мобилизацию главнокомандующий в прямом эфире телеканала "Мы — Украина" в рамках телемарафона "Единые новости". Уже через час Залужный вышел на свою первую пресс-конференцию после начала полномасштабной войны и ответил на самые большие волнующие украинцев вопросы. Прокомментировал главком и скандальную цифру в 500 тысяч мобилизованных.

В каких условиях произойдет демобилизация?

До этого украинцы требовали демобилизации военных, с первых дней войны на фронте. Впрочем, немногие говорили о другой стороне монеты — всех их нужно кем-то заменять, иначе, сами понимаете, триколор. Сейчас власти и военное руководство нашли точки соприкосновения и определились со сроками службы, но есть но, из-за которого демобилизация может сорваться.

В то же время, срочников готовы отпустить на отдых уже сейчас.

Ситуация на фронте: комментарии главкома и позиция по повесткам

И вот, собственно, сейчас на фронте не легче. Враг не перестает атаковать. Залужный на вопрос журналистов относительно заявления россиян о полном захвате Марьинки ответил, что украинские войска таки отошли : в некоторых местах окопались в окрестностях города, а в других — немного дальше.

Сложная ситуация и в Авдеевке. Есть вероятность, что россияне смогут захватить город через несколько месяцев. Поэтому ничего против главнокомандующий не имеет и относительно выдачи онлайн повесток, потому что главная задача — набрать людей и дать им достойную учебу, чтобы противостоять врагу.

В то же время Залужный заявил, что работой ТЦК он крайне недоволен.

Но откровенно признал Главнокомандующий и свой промах.

Тяжелый 2023 год: каким будет 2024 год?

Уметь признавать свои ошибки может не каждый, и не каждый может что-либо изменить. Залужный обещает: все пункты будут учтены и 2024 год будет кардинально отличаться от текущего. И отметил, что в нынешней войне помогает наука и технологические прорывы.

В то же время, Залужный уверен, что западные партнеры останутся рядом и проблем с оружием у украинской армии не будет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Война, мобилизация, планы россиян: ТОП ЗАЯВЛЕНИЙ ЗАЛУЖНОГО!

Читайте также: