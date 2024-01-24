"Железный коридор" от границы до Борисполя: как вернуть в небо Украины гражданские самолеты во время войны

В Украине снова заговорили о возможности возобновления авиационного сообщения из Киева и Львова. В этот раз такое заявление сделал заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма в Давосе.

Чиновник заверил, что "мы очень интенсивно работаем над возобновлением авиасообщения в Украине" и добавил, что это будет обязательно сделано.

Сайт ТСН.ua выяснял, насколько реально восстановить авиасообщение в условиях войны.

Основной фокус на "Борисполь"

Ростислав Шурма уточнил, что в вопросе возобновления работы украинских аэропортов рассматриваются варианты Киева и Львова, но "основной фокус" направлен на аэропорт "Борисполь".

Чиновник не назвал конкретных сроков по возобновлению полетов, только заявил о наличии внутренней дорожной карты и графиков.

А еще отметил, что доля работы Украины в этом вопросе не более 20%. Мол, возможность возобновления авиасообщения зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний.

Международный аэропорт "Борисполь". Фото: Facebook-страница аэропорта

А на вопрос, сможет ли Украина обеспечить физическую безопасность полетов, Ростислав Шурма отметил: "Наша команда и военные тесно сотрудничают с израильскими коллегами для изучения их опыта. Мы абсолютно уверены, что нам это удастся".

Что говорят в "Борисполе"

В Международном аэропорту "Борисполь" пока не комментируют заявление чиновника ОП. Там отмечают, что с начала войны работают над тем, чтобы аэропорт и его работники были готовы к возможному возобновлению полетов, а это станет возможным, как только разрешит ситуация по безопасности.

Кстати, сейчас в аэропорту "Борисполь" работают три учебных центра: по авиационной безопасности, подготовке персонала по наземному обслуживанию и кинологический. За прошлый год более 2700 специалистов авиаотрасли прошли обучение и тренировку в этих центрах.

"Именно регулярные обучение позволяют специалистам авиационной отрасли Украины продолжать поддерживать высокий стандарт своей профессиональной деятельности и быть готовыми к быстрому возобновлению полетов и не отставать от современных тенденций в сфере авиационной безопасности", — отметили сайту ТСН.ua в пресс-службе Международного аэропорта "Борисполь".

Аэропорт "Борисполь"

Почему есть необходимость открыть небо

По мнению Кирилла Новикова, авиационного эксперта, тезисы, озвученные заместителем главы Офиса президента, связаны не только с авиацией, но и в целом с улучшением транспортного сообщения между Украиной и ЕС.

Особенно из-за блокирования наземного грузового транспорта на границах с Польшей, Румынией, из-за определенных бюрократических и межгосударственных трудностей.

"На фоне этих проблем открытие неба становится все более актуальным, даже несмотря на активные боевые действия и ракетные обстрелы. И в этой теме очень важен вопрос страховых рисков. Ведь владельцами пассажирской авиации и бортов грузовой авиации являются не столько авиакомпании, а именно лизингодатели. И любой воздушный борт застрахован еще и третьей стороной, страховой компанией, которая имеет определенные требования к безопасности. И вот именно эти требования к безопасности Украина пока не может полностью выполнить. Потому что против нас продолжается агрессия, и в небе также", — рассказывает ТСН.ua Кирилл Новиков, авиационный эксперт и глава благотворительного фонда "Помощь львовскому оборонному кластеру".

Как быть с самолетами на границах?

Эксперт говорит, что заявление о намерениях возобновить авиасообщение имеет для нас положительный момент. Потому что Украина показывает Европе и миру, что мы контролируем ситуацию.

"Другое дело, что об этом скажут военные, и как быстро они смогут дать гарантии безопасности в небе. Речь идет как о средствах ПВО так и о приграничных зонах контроля неба. Здесь нужно понимать, что Украина, согласно международным правилам, отвечает не только за свое воздушное пространство, но и частично перекрывает пограничное. То есть, когда летит иностранный самолет или транзитом через территорию Украины, он в любом случае попадает на наши радары, даже если он летит по приграничной територии, то мы его видим и в некоторых ситуациях должны сопровождать.

Какие риски для гражданской авиации нас ждут / Фото: kotofot.ru

И у меня большой вопрос: как мы будем сопровождать самолеты, которые, условно говоря, находятся в воздушном пространстве России и Беларуси, но двигаются в сторону нашей границы или даже пересекают границу. Такое, например, случалось раньше на западе страны, чтобы облететь грозовое облако, самолет залетал на нашу территорию. Этот вопрос пока без ответа. Пока неизвестно, как его урегулировать и, главное, как на это будут реагировать в Воздушных силах", — объясняет Кирилл Новиков.

"Борисполь" или "Львов"?

Еще один вопрос, на который пока нет ответа – какой именно аэропорт будет выбран для работы в случае возобновления авиасообщения.

"Конечно, наиболее подготовленными в плане инфраструктуры на западе страны — аэропорт "Львов", а в центре — аэропорт "Борисполь". Аэропорт в Одессе отпадает, из-за постоянных обстрелов и атак "Шахедов". С одной стороны Киев более защищен системами ПВО, но он находится под постоянным прицелом врага. Это тоже нужно учитывать. Поэтому здесь важно — решатся ли авиакомпании и страховщики на такие риски, а владельцы бортов их предоставлять для совершения полетов в таких условиях", — отмечает Кирилл Новиков.

Международный аэропорт "Борисполь". Фото: Facebook-страница аэропорта

Маршрут под прикрытием ПВО

Эксперт добавляет, что сейчас имеющихся средств противодействия для совершения безопасных полетов у нас точно недостаточно. А тем более для контроля воздушных маршрутов.

"Воздушная оборона должна быть обеспечена на всем маршруте самолета — от западной границы до аэропорта "Борисполь". Весь этот маршрут должен быть защищен по всему участку полета. Только при таких условиях возможно возобновить авиасообщение", — заключает Кирилл Новиков.

Воздушный маршрут должен быть полностью защищен от границы / Фото: Unsplash

Гарантий по безопасности никто не даст

Другие эксперты считают, что сейчас неуместно возобновлять работу гражданской авиации, поскольку ситуация с безопасностью не улучшилась. Как и в прошлом году, территория Украины и ее воздушное пространство отнесены к конфликтным зонам с высокой степенью риска в авиационной безопасности.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, гоорить о возможном возобновлении авиасообщения – не время.

"Кто сейчас согласится сесть в самолет, который с большой вероятностью может быть сбит российской ракетой? Или нашей ракетой, если будет массированный удар противника и ПВО будет вынуждена работать по целям. Такой самолет будет в зоне поражения и даже система "свой-чужой" его не спасет. При таких условиях никто не даст 100% гарантию по безопасности. А кто согласится страховать самолеты и жизнь пассажиров? Это огромный риск", – рассказывает ТСН.ua Олег Жданов.

Никто не может гарантировать безопасность в небе во время войны / Фото: РИА Новости

Почему война не остановила авиасообщение в Израиле

Военный эксперт добавляет, что во время войны любой самолет в небе Украины – цель для противника.

"Небо над Украиной — опасное, потому что продолжаются боевые действия. И я бы не сравнивал нашу защиту неба с Израилем. У нас что есть свой "Железный купол"? Имеем ли мы систему ПВО "Праща Давида"? Нет, не имеем. А в Израиле работает трехуровневая глубоко эшелонированная система противовоздушной обороны. Хотя и она не все полностью сбивает", — отмечает Олег Жданов.

Он добавляет, что гражданская авиация в Израиле работает в условиях неизменных угроз уже десятки лет.

"У Израиля нет другого выбора. Там военные конфликты продолжаются десятилетиями — напряжение спадает или нарастает. Чтобы иметь авиационное сообщение, они вынуждены идти на такой риск. То есть рисковать жизнью своих граждан в качестве пассажиров и самолетами, на которых совершаются авиарейсы. У них просто невозможно стопроцентное прекращение огня, поэтому они идут на этот риск", – говорит Олег Жданов.

"Железный коридор" к Киеву

Он добавляет, что в Украине не такая ситуация, как в Израиле. Мы отличаемся как по территории, так и по наличию средств для отражения воздушных атак врага.

"Я понимаю представителей бизнеса – тех, чьи самолеты сейчас простаивают в аэропорту "Борисполь". И понимаю, что они хотят их поднять в воздух, поэтому ищут разные пути разблокирования работы аэропортов. А в качестве примера приводят опыт Израиля. Но как в условиях Украины мы можем его применить? Разве что сформировать из "Железного купола" воздушный коридор от аэропорта "Борисполь" до границы, чтобы самолет мог лететь под прикрытием систем ПВО. Но, извините, само по себе – это нереально", — объясняет Олег Жданов.

Международный аэропорт "Борисполь" до войны. Фото: Facebook-страница аэропорта

Почему рано думать о полетах

Военный эксперт подчеркивает, что ситуация у нас совсем не улучшилась, а, наоборот, ухудшилась.

"Активность врага становится все больше. Атаки "Шахедов" проходят почти каждые сутки. Они свободно долетают у нас в Хмельницкую область. Поэтому еще рано думать о возобновлении полетов для гражданской авиации", — заключает Олег Жданов.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что для главного аэропорта страны ищут стюардов и командиров самолетов: зачем аэропорт "Борисполь" открыл десятки вакансий в декабре.

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