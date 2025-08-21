"Железный купол": как в Украине планируют наказывать мужчин за выезд за границу и за что депортируют

В Украине планируют ввести уголовную ответственность за нелегальное пересечение границы / © ТСН

В Украине планируется ввести уголовную ответственность за попытки нелегально выехать за границу в условиях военного положения вне пунктов пропуска. Кроме того, предполагается дополнить статью Уголовного кодекса 332 пунктом «Нарушение призывником, военнообязанным установленного срока пребывания за пределами Украины».

О планируемых изменениях сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в ВР Тарас Мельничук. По его данным, соответствующий законопроект уже одобрен. Далее по процедуре он будет передан в Верховную Раду, которая либо примет его, либо отклонит.

Как выяснил ТСН.ua, в парламентском Комитете по вопросам правоохранительной деятельности резко высказались об этой инициативе.

«Этот законопроект еще не проходил через наш комитет», — рассказала в комментарии для ТСН.ua глава подкомитета по вопросам уголовного процессуального законодательства и оперативно-розыскной деятельности Юлия Яцык.

А на вопрос о том, уместна ли именно уголовная ответственность, она ответила так: «Нет! Ни в коем случае. Считаю, что «железный купол» недопустим в демократической стране даже в условиях военного положения».

Аналогично ответил еще один представитель этого комитета и добавил, что «большинство идей относительно пересечения границы — от лукавого. Кто будет определять, какой срок должен быть разрешен для пребывания за границей? Нет общественной опасности в том, что кто-то не вернулся».

Могут попросить депортировать

В свою очередь, адвокат и бывший следователь Роман Симутин, который специализируется в том числе и в вопросах мобилизации, говорит о возможных нюансах, если проект станет законом.

«Сейчас есть только административная ответственность за незаконное пересечение границы. Штраф 8500 грн», — говорит Симутин.

И добавляет: «Если закон будет принят, то в отношении тех, кто будет находиться в приграничной зоне, могут быть открыты уголовные производства. По факту. Как будут доказывать умысел — вопрос. Но это еще не все».

По словам Симутина, учитывая, что время от времени действует механизм депортации, то возможен и такой вариант:

«Если законодатель установит срок пребывания за границей, то что дальше? К примеру, для тех, у кого есть отсрочка. Но возможно, что откроют уголовное производство и обратятся к правоохранителям другой страны касательно депортации определенного лица. И та страна будет обязана выдать Украине этого человека. То есть, возможен такой механизм. Эффективный и действенный. По другим статьям другие страны возвращают тех, кто совершил в Украине уголовное преступление, но это сложная процедура».