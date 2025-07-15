"Железный купол" над Киевом: сколько надо времени на защиту от дронов - эксперт объяснил

В Киеве хотят создать систему перехвата дронов / © ТСН

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Киев заявил о планах запуска полноценной системы перехвата вражеских дронов, которые атакуют столицу. Речь идет о проекте «Чистое небо». По словам Тимура Ткаченко, начальника КГВА, инициатива имеет целью защиту воздушного пространства с помощью отечественных дронов-перехватчиков.

Известно, что на реализацию проекта будет выделено 260 миллионов гривен. Средства направят на создание системы реагирования, которая будет включать развертывание центра подготовки операторов и формирование дополнительных мобильных подразделений.

Зачем еще одна система ПВО: мнение эксперта

ТСН.ua выяснял, зачем создавать еще одну систему ПВО исключительно для Киева и столичного региона, и не приведет ли это к путанице и хаосу при отражении атак.

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Авиационный эксперт Валерий Романенко объясняет, что работа будет вестись в тесной координации с Генштабом и Воздушными силами, поэтому есть надежда, что угрозу недоразумений и хаоса удастся минимизировать. Но на создание новой системы защиты Киева нужны месяцы времени — все зависит от уровня системы, которую пытаются создать.

Романенко отмечает, что Украина уже имеет много образцов зенитных дронов-перехватчиков, среди которых «Sting» («Шило»), «Стрела», «Буревій», «Багнет» и другие, пока не названные. Также активно испытываются немецкие разработки, в частности «Tytan», которые могут запускаться с джипов и контейнерных установок. В европейских странах НАТО и США также активно создаются зенитные БПЛА.

Обучение операторов и мобильные группы

Относительно заявления КМВА, эксперт объясняет, что военная администрация за свой счет будет разворачивать центры по подготовке операторов дронов-перехватчиков.

«Применять этот новый вид вооружения будут люди — операторы, которых нужно обучить и должным образом экипировать. Кроме того, думаю, будут сформированы соответствующие мобильные группы, которые получат легкие вездеходные автомобили и смогут на них быстро выдвигаться на позиции вокруг Киева, чтобы перехватывать российские дроны на направлениях, по которым они будут двигаться», — объясняет Валерий Романенко.

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Роль сенсоров в обнаружении дронов

Эксперт добавляет, что под новую систему защиты неба над Киевом, вероятно, будет создан локальный командный пункт противовоздушной обороны, который будет функционировать в рамках общей автоматизированной системы ПВО.

«Думаю, что у него будет собственная автоматизированная система, которая будет отслеживать цели и получать информацию с сенсоров. Кстати, акустические сенсоры Воздушных сил развернуты в восточных районах Украины. Обычно они пристроены на столбах для того, чтобы по звуку определять маршрут вражеских дронов и автоматически передавать эту информацию на соответствующие командные пункты», — объясняет Романенко.

Норвежские «уши» и «глаза» для украинского неба

Валерий Романенко сообщает, что Украина получит от норвежской компании специализированные сенсоры «Cerberus» для обнаружения беспилотников. Уже подписан договор о поставке не менее 500 таких мини-станций, и в ближайшее время ожидается получение до сотни.

Эти устройства на прицепах, укомплектованные радарами миллиметрового диапазона и оптоэлектронными системами, предназначены для обнаружения любых типов беспилотников. Они способны различать, что летит: детский квадрокоптер, ударный дрон или птичка. Максимальная дальность обнаружения составляет 15 километров.

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«Чтобы защитить Киев, вокруг города придется много таких станций развернуть. И это может дать положительный результат для раннего уничтожения воздушных целей, потому что сбивать „шахеды“ над городом крайне опасно. Не всегда при сбивании происходит взрыв боевой части дрона, он может падать на жилые дома, нанося значительный ущерб», — объясняет авиационный эксперт.

Киевский «Железный купол» против дронов

Валерий Романенко проводит аналогию с израильской системой «Железный купол», отмечая, что киевская система, если будет создана и объединит все сенсоры и мобильные группы с пулеметами, легкими пушками и зенитными дронами-перехватчиками, сможет эффективно работать против дронов. Он отмечает, что это будет система ПВО, подобная израильской, но адаптированная к специфике атак беспилотников.

Эксперт признает, что стоимость создания новой системы в 260 миллионов гривен является значительной. Она включает закупку легких вездеходов, установку дополнительных сенсоров, создание автоматизированной системы управления и соответствующего программного обеспечения. По его словам, производство зенитных дронов-перехватчиков должно измеряться тысячами в месяц, что требует разработки крайне упрощенной системы машинного зрения для их эффективности и дешевизны.

Скорость и машинное зрение: решение проблем

Валерий Романенко отмечает, что еще по состоянию на 22 марта украинские зенитные дроны-перехватчики уничтожили более 2500 разведывательных БПЛА, но только один «Шахед». Он объясняет эту разницу тем, что российские беспилотные разведчики имеют небольшую скорость, и долго кружат в зоне обзора. «Шахеды» же почти вдвое быстрее, и нашим первым зенитным дронам из-за этого и ограниченной мощности батареи было сложно их преследовать.

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«Все эти проблемы были решены, имеем образцы зенитных дронов, которые способны развивать скорость до 350 километров в час, подниматься на высоту до пяти с половиной километров и до 20 минут преследовать вражеские беспилотники», — рассказывает Романенко.

Однако остается сложной проблема ночного преследования «Шахедов"-"Гераней» и «Герберов». Для этого, скорее всего, зенитные дроны-перехватчики, кроме ночной оптики, получат еще и машинное зрение на основе искусственного интеллекта, что значительно упростит работу операторов.

Мобильные группы без системности не сработают

Если все вышеперечисленное заработает должным образом, эксперт не исключает, что со временем защитники неба смогут сбивать российские ударные дроны еще на подходах к Киеву. Он отмечает важность системности в работе.

«Я еще в 2000-м году опубликовал несколько статей, где утверждал, что беспилотники надо сбивать тоже беспилотниками, то есть подобное — подобным. И приводил параметры (двигатели, скорость, вооружение) дронов-истребителей. Это исторический путь, всегда так было. Ведь самым эффективным оружием против самолетов являются именно самолеты-истребители. Поэтому самым эффективным оружием против российских дронов являются отечественные зенитные БПЛА. Они гораздо дешевле российских ударных дронов. И сбивать „Шахеды“ стоимостью 30 тысяч долларов надо не ракетами от Patriot ценой в три миллиона долларов, а значительно более дешевыми дронами», — отмечает авиационный эксперт.

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Романенко подчеркивает, что работа должна быть системной, а не ограничиваться только формированием групп. Необходима организация отдельного командного пункта с автоматизированной системой управления или элемента общей противовоздушной обороны, который бы занимался исключительно работой по беспилотникам: оперативным отслеживанием маршрутов «Шахедов», управлением боевыми группами с пулеметами или зенитными дронами, целераспределением и информационным обеспечением.

Он добавляет, что системность работы позволит сбивать российские ударные дроны не над домами, а по периметру на подходах к городу. Идеальной была бы трехслойная система защиты столицы, но это требует значительных ресурсов. Именно поэтому системность и сотрудничество с Воздушными силами являются критически важными.