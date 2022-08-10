Железный занавес: эмбарго на выдачу виз россиянам, чтобы они почувствовали настоящий возврат в СССР

Владимир Зеленский призывает западные страны закрыть свои границы для россиян, введя полное эмбарго на выдачу виз. То есть, опустить железный занавес, чтобы граждане страны-террористки, которые хотят реставрации СССР, почувствовали, как это жить в подобии Северной Кореи.

Это должно быть наказание всем россиянам, даже "хорошим", уехавшим из России, за кровавую войну против Украины. "Важнейшие санкции – это закрытие границ, потому что россияне забирают чужую землю, поэтому должны жить в своем мире, пока не изменят свою философию", – отметил президент Украины в интервью The Washington Post.

В конце июля в интервью Politico спецпредставитель украинского МИД по санкциям Алексей Макеев высказался еще жестче, предложив ввести особый режим доступа россиян к цивилизованному миру.

По его словам, подаваясь на немецкую или французскую визу, гражданин России, например, должен заполнить анкету, где ответит на следующие вопросы: поддерживает ли войну России; совершал ли лично или родственники военные преступления; чувствует ли себя ответственным или частично ответственным за войну.

Речь идет прежде всего о визах ЕС и США. В Брюсселе уже ответили, что у ЕС нет процедур запрета выдачи краткосрочных виз иностранцам, в том числе и россиянам, на уровне всего блока. К тому же, по словам официальной представительницы Еврокомиссии Аниты Хиппер, даже в случае полного запрета должны всегда оставаться категории людей, которым визы будут выдаваться, например, в гуманитарных целях.

Однако это не совсем так.

Во-первых, ЕС может принять политическое решение на саммите ввести так называемое визовое эмбарго, как это уже было с углем и нефтью. Да, к нефтяному эмбарго не присоединилась Венгрия. Возможно, и в случае визового эмбарго найдутся такие страны. Но решение саммита лидеров ЕС стало мощным политическим сигналом Кремлю.

Во-вторых, и об этом особо отметили в Еврокомиссии, решение о прекращении выдачи виз россиянам может принять каждая страна-член ЕС отдельно. И они уже начали это делать.

Страны Балтии еще с 24 февраля можно полностью прекратили выдавать визы россиянам. Исключение составляют гуманитарные или медицинские случаи, воссоединение семьи, болезнь или похороны родственников. Например, Эстония перестала выдавать даже студенческие визы и виды (разрешения) на временное проживание (которые еще страны ввели полное или частичное визовое эмбарго на инфографике – ред.).

Фото: ТСН.ua

Более того, Эстония и Финляндия призывают ЕС централизованно прекратить выдачу россиянам туристических виз. После закрытия по Европе небо для российской пассажирской авиации, именно страны Балтии и Финляндия, граничащие с Россией, отмечают стремительный рост российских туристов, въезжающих за визами из других стран ЕС, используя их аэропорты для полетов в другие государства блока.

В частности, премьер Эстонии Кая Каллас отметила в Twitter: "Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посетить Европу – это привилегия, а не право человека".

В этом ее поддержала премьер Финляндии Санна Марин: "Это неправильно, когда Россия ведет агрессивную, жестокую захватническую войну в Европе, а россияне могут жить нормальной жизнью, путешествовать по Европе и быть туристами".

За два дня до полномасштабного российского вторжения, 22 февраля, когда ЕС ввел санкции против всех депутатов Госдумы, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в своем Twitter: "Больше не будет шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Торпе и бриллиантов в Антверпене".

На шестом месяце войны нужно распространить этот запрет на все 100% русского населения. По информации Financial Times, вопрос о визовом эмбарго для россиян лидеры ЕС планируют обсудить на саммите в конце октября. Однако некоторые европейские СМИ отмечают, что это может произойти даже в конце августа.

В частности, об обсуждении визового эмбарго уже в конце августа министрами иностранных дел ЕС написал в своем Facebook спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, добавив:

"Добро пожаловать в СССР, вы же этого хотели? Теперь только для вас: волшебные виды Мухосранска, живописный восход солнца в Зажопинске, чудеса кулинарии в Задрищенске и незабываемые ночи в Ново-@бенево".