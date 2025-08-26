"Железный занавес": кого будут сажать в тюрьму за выезд за границу — объяснение адвоката

Пересечение украинской границы / © ТСН

В Украине планируется усилить ответственность за незаконное пересечение границы во время войны. В случае принятия соответствующего законопроекта, нарушителей будут сажать в тюрьму и штрафовать на 170 тысяч гривен.

Какая ответственность за незаконное пересечение границы предусмотрена сейчас, что планируют изменить и смогут ли наказать всех незаконно уехавших после полномасштабного вторжения России — в комментарии сайту ТСН.ua объяснила адвокат Марина Бекало.

Какая ответственность предусмотрена в Украине за незаконное пересечение границы

В условиях военного положения и общей мобилизации украинским мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию страны. В то же время существуют исключения: право на выезд имеют лица с инвалидностью, многодетные родители, волонтеры и водители, перевозящие гуманитарные грузы, командировочные чиновники. Этот список не исчерпывающий.

В то же время, за незаконное пересечение государственной границы предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность — все зависит от обстоятельств правонарушения:

Административная ответственность закреплена в статье 204-1 Кодекса об административных правонарушениях. За нарушение установлены штрафы от 3400 до 8500 гривен или административный арест сроком до 15 суток.

Уголовная ответственность может наступать в соответствии со статьей 332-2 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, а в случае отягчающих обстоятельств — например, повторное правонарушение или действия группой лиц — до пяти-восьми лет.

В каких случаях можно ограничиться штрафом

Например, ограничиться штрафом или админарестом можно, если человек попытался незаконно пересечь границу сам, но его задержали пограничники еще до фактического выхода из Украины. При случайном нарушении правил пересечения (например, переход в запрещенном месте без намерения выехать за пределы государства). А также в единичном случае без сговора или организации, когда нет отягчающих обстоятельств.

Дело уже переходит в криминальную плоскость, если мужчина призывного возраста повторно пытается незаконно пересечь границу после того, как его уже задерживали. Еще пример — когда группа лиц действует вместе по предварительному сговору, чтобы незаконно покинуть территорию Украины. На более тяжкую уголовную статью может тянуть использование поддельных документов для пересечения границы и организация схемы переправки других людей через границу.

Ответственность за незаконное пересечение границы: что хотят изменить

В Украине предлагают не только усилить наказание за незаконное пересечение государственной границы, но и ввести уголовную ответственность для военнообязанных, превысивших разрешенный срок пребывания за границей.

Пока в Украине нет прямой уголовной ответственности для тех, кто уехал и не вернулся в страну, отметила ТСН.ua адвокат Марина Бекало.

Какое наказание для тех, кто незаконно уехал

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект №13673. Он был зарегистрирован 21 августа 2025 года. Инициатором выступила Юлия Свириденко, премьер-министр Украины. Известно, что законопроект подготовило Министерство внутренних дел. Впрочем, в публичном доступе отсутствует информация о конкретных авторах этого документа.

Законопроект предусматривает уголовную ответственность за незаконное пересечение границы во время военного положения. Речь идет как о попытке выезда вне официальных пунктов пропуска, так и о пересечении в пункте, но без необходимых документов, с поддельными бумагами или с документами с ложными данными.

За такие действия предлагают наказывать штрафом до 170 тысяч гривен или заключением на срок до трех лет.

Как будут наказывать уехавших и не вернувшихся

Законопроект также предусматривает наказание для призывников, военнообязанных и резервистов, остающихся за границей дольше разрешенного срока во время военного положения.

За это предлагают штраф до 170 тысяч гривен или заключение на три-пять лет.

Зачем усиливать ответственность на четвертом году войны

Согласно пояснительной записке к законопроекту, после начала полномасштабной войны и введения военного положения в Украине резко возросло количество попыток незаконно покинуть страну мужчинами призывного возраста (18–60 лет), уклонявшихся от мобилизации.

По данным украинских пограничников, с 24 февраля 2022 по 31 марта 2025 было задержано почти 43 тысячи военнообязанных мужчин. При этом 83% из них пытались пересечь границу вне официальных пунктов пропуска — на так называемой «зеленой границе».

Еще более четырех тысяч человек пытались пройти границу в пунктах пропуска с фальшивыми документами или документами с недостоверными данными.

Авторы законопроекта объясняют, что введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы и превышение сроков пребывания за границей прекратить уклонение от военной службы среди призывников, военнообязанных и резервистов.

Могут ли наказать всех, кто уехал после 24 февраля 2022 года

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua подчеркнула, что в случае принятия законопроекта и вступления в него законной силы, под уголовную ответственность будут подпадать те, кто совершил правонарушения во время действия закона.

«Тех, кто совершил такие действия до принятия закона (например, кто пересек границу вне пунктов пропуска), не будут привлекать к уголовной ответственности, ведь на момент совершения таких действий они квалифицировались как административное правонарушение», — объяснила Марина Бекало.

К примеру, мужчина 30 лет незаконно выехал из Украины за пределами пункта пропуска. Если он это сделал до того, как закон примут и он вступит в силу, то наказание в виде уголовной ответственности ему не грозит.

Если же кто-то попытается пересечь границу аналогичным способом после вступления закона в силу, тогда уже предусмотрена уголовная ответственность, которая может влечь за собой более суровое наказание — штраф до 170 тысяч гривен или заключение на три-пять лет.

Мужчины за границей могут получить паспорт

Отметим, что с апреля 2025 года находящимся за рубежом украинцам призывного возраста не нужно предъявлять физически военно-учетный документ при оформлении паспортных документов. Также им не обязательно проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК).

Согласно обновленным правилам, работники обособленного подразделения государственного предприятия, принадлежащего к сфере управления ГТС и размещенный за пределами Украины, будут проверять статус военного учета заявителя в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Если данные отсутствуют, они будут вноситься автоматически, а реестр будет формировать электронный военно-учетный документ.

Ранее такой упрощенный механизм действовал только для мужчин от 18 до 25 лет, которые обращались за границей для оформления паспорта гражданина Украины или паспорта для выезда за границу. Сейчас эта норма действует для всех мужчин в возрасте до 60 лет.

Родной брат Свириденко уехал из Украины

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, которая является инициатором законопроекта об усилении ответственности за незаконное пересечение границы, подтвердила, что ее родной брат Виталий Свириденко уехал и проживает за границей.

Во время Национального завтрака в Киеве журналистка Радио Свобода спросила Свириденко, правда ли, что ее брат покинул Украину после начала полномасштабного вторжения.

В ответ она заявила, что ее брат уехал еще до начала войны. На уточняющий вопрос, не вернулся ли он в Украину, она сказала: «Он живет за границей». Виталий Свириденко ранее был депутатом Черниговского областного совета от партии «Слуга народа».

Согласно декларации Свириденко, в августе 2022 года он приобрел квартиру и земельный участок в Великобритании.

Мужчинам до 25 лет можно будет выезжать за границу

Пока в Украине собираются усилить ответственность для тех, кто незаконно пересек границу, в Раде зарегистрировали законопроект №13685 о разрешении на выезд за границу для мужчин в возрасте до 24 лет. Упростить пересечение границы для молодых украинцев ранее поручил президент Владимир Зеленский.

Законопроект предлагает внести изменения в Закон «О порядке выезда из Украины и въезде в Украину граждан Украины». Народные депутаты предлагают разрешить выезд за границу призывникам и военнообязанным, не подлежащим призыву этого и следующего года, поскольку им еще не исполнилось 25 лет.

В то же время председатель Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что в Раде ожидают дискуссии по поводу обоих законопроектов — о возможности выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 24 лет, а также по усилению ответственности за незаконное пересечение границы.

Стефанчук упрекнул, что любые идеи «не должны быть элементом какого-нибудь однодневного хайпа».

«Мы должны всегда соизмерять их, насколько они будут соответствовать мощи Украины на поле боя, нашей стабильности как государству и настроености на достижение мира. Поэтому, безусловно, такие дискуссии по этим законопроектам будут», — сказал он.

Ранее мы рассказывали, что в Украине студенты могут уезжать за границу, но есть определенные условия.