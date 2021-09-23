"Желтая" зона и обязательная вакцинация учителей: какова ситуация с прививками в украинских школах

Наличие 80% вакцинированного персонала не будет распространяться на детсады.

Сегодня, 23 сентября, во всей Украине начали действовать ограничения "желтой" зоны карантина. По новым правилам, теперь учебные заведения могут работать при условии, что не менее 80% работников имеют по крайней мере одну прививку против коронавируса.

Как и где работают школы, и сколько учителей получили COVID-прививки — в сюжете Сніданку з 1+1.

Во время вчерашнего заседания правительства министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что такие школы, где вакцинировано менее 80% персонала, должны не закрываться, а пойти на дистанционное обучение. Оно продлится пока достаточное количество учителей не будет вакцинированно.

Прививать от COVID-19 учителей теперь будут в обязательном порядке, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Глава Минздрава отметил, что Европейский суд по правам человека подтвердил законность обязательной вакцинации и ее соответствие Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Пока обязательную вакцинацию для учителей только внедряют, количество школ, которые сегодня могут работать в обычном режиме, не много. По данным Киевской областной государственной администрации, с 1255 учебных заведений в регионе смогут продолжить работать только 653. Ситуация в других областях выглядит так:

в Запорожской области может работать 31% школ

в Черновицкой — 76%

в Винницкой — 70%

в Житомирской — 37%

в Волынской — 20%

Во Львовской области ситуация иная: там могут работать 14% учебных заведений. Однако в самом Львове будут работать все школы без исключения, заявил мэр Андрей Садовый. "Все школы во Львове будут работать, но учителя должны показывать или сертификат вакцинации, или справку, что они в течение последних полгода переболели или имеют отрицательный ПЦР-тест, который нужно будет сдавать каждые трое суток, ведь он действует только 72 часа", — сообщил мэр города.

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Кардинально иная ситуация в Ивано-Франковске. Там будут работать в обычном режиме 100% школ. Перед началом учебного года вакцинироваться учителей там поощряли тысячей гривен. Теперь мэр Руслан Марцинкив вообще пообещал миллион гривен школе, которая первой вакцинирует 100% персонала.

"Это такая мотивация. Этот миллион используют на развитие инфраструктуры, а не на премирование. Школа решит его куда направить. Например, заменить окна, сделать спортзал или столовую. Я уже убедился, что лучше такие даты доплаты или такие вещи финансировать, чем потом закрыться на карантин и получить убытки для экономики. Лучше мотивировать такие вещи, что бы экономика работала", — заявил франковский городской голова.

Следует заметить, что наличие 80% вакцинированного персонала не будет распространяться на учреждения дошкольного образования, специальные заведения общего среднего образования, 1-4 классы, заведения ЗСО. Они будут продолжать работать в очном формате с соблюдением санитарных норм.

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