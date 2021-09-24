"Желтая зона карантина": как должны работать кинотеатры и спортзалы

Посетителей должно стать гораздо меньше.

Новые карантинные ограничения "желтой зоны" начали действовать в Украине: теперь разрешено на треть меньше посетителей в спортзалах, театрах и в кинозалах.

Как придерживаются новых норм и есть ли ограничения в учреждениях, рассказали в Сніданку з 1+1.

Как работают кинотеатры? По требованиям, они должны заблокировать более трети мест в зале. Ранее блокировали кресла — через одно в шахматном порядке. Теперь большой компанией можно сидеть рядом. Ведь билеты продаются также на целые ряды. Схема размещения выглядит так: "два заполнены ряды — один пустой".

"Сніданок" нашел кинотеатр, который продает билеты на все 100% мест. Администрация сказала, что все сотрудники в них вакцинированы. У посетителей имеют просить показать сертификаты о вакцинации, или свежий отрицательный тест на коронавирус. Впрочем, у нас никто ничего не требовал.

Что делать зрителям, которые купили билеты заранее — когда об ограничении еще не было ничего известно? В этом случае возможны несколько вариантов:

зрителя могут пересадить рядом на доступное место,

части зрителей будут предлагать билеты на другую дату,

можно вернуть деньги.

Вход ограничен: уменьшили ли количество посетителей в спортзалах, театрах и кинозалах

Как работают фитнес-цетнра и спортзалы? В таких заведениях разрешено пребывание одного человека на 10 квадратных метров. Например, корреспонденту "Сніданку" пришло вот сообщение, где предупредили об ограничениях. В нем говорится о том, что одновременно могут тренироваться не более 129 человек. Для того, чтобы не быть 130 и не остаться перед входом, для всех клиентов есть риложение. В нем в реальном времени можно проверить, сколько сейчас людей в спортзале.

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