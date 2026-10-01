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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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"Желтый" паралич Киева: что не так с тревогами в столице и как "Графит" может спасать жизнь

В Киеве требуют создать интерактивную карту воздушных угроз, чтобы жители и бизнес могли видеть движение дронов в реальном времени и не останавливать жизнь столицы из-за затяжных «желтых» тревог.

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Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
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"Желтый" паралич Киева

В Киеве требуют создать интерактивную карту воздушных угроз

В Киеве предлагают создать новую информационную систему гражданской защиты населения от воздушных угроз с визуальным отражением воздушной обстановки и открыть доступ к ней гражданским. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевсовета. Инициатива призвана решить проблему затяжных «желтых» тревог, которые часами парализуют жизнь столицы, когда над городом нет прямых угроз, а люди и бизнес вынуждены действовать на свой страх и риск.

Россия продолжает круглосуточно атаковать Киев реактивными беспилотниками и периодически баллистикой. Противник всячески пытается сделать атаки непрерывными, чтобы еще больше парализовать жизнь в столице.

Россияне специально устраивают затяжные тревоги над Киевом, запуская 2-3 реактивных «Шахеда», которые кружат в окрестностях города.

«Сейчас у них следующая тактика: маневрировать по максимуму над Киевом или рядом, чтобы максимально растянуть тревогу и делать людям нервы, а затем полететь на какую-нибудь ТЭЦ, ЛЭП или подстанцию», — пишет владелец одного из мониторинговых телеграм-каналов.

«Желтая» воздушная тревога может продолжаться в Киеве часами, а над городом в это время нет ни одного дрона. Или может быть наоборот: люди устают от затяжной тревоги, выходят на улицу и попадают под опасность.

Как затяжные тревоги останавливают жизнь столицы

На практике это выглядит так: в одном из районов Киевской области обнаруживают российский реактивный «Шахед», и если направление его движения на столицу, то «желтый» уровень тревоги объявляется в нескольких районах области и в самой столице.

«Такая тревога может длиться часа два-три. Над Киевом нет реальной угрозы, потому что "Шахеды" проходят транзитом. Но мой ребенок вынужден сидеть в холодном укрытии садика два часа, потому что такие правила. Если бы руководитель садика видел точную информацию, что вблизи угрозы нет, дети могли бы продолжить учебный процесс в помещении садика, а не сидеть часами в подвале», — рассказывае ТСН.ua киевлянка Елена.

Киевляне предлагают собственные варианты

Киевляне предлагают собственные варианты

Больницы, которые должны работать при «желтой» тревоге, на самом деле не работают, потому что медики не обязаны рисковать собственной жизнью и пациентов, особенно, если в медицинском учреждении нет укрытия.

«При "желтой" тревоге охранник закрывает двери поликлиники, а пациентам советует искать укрытие. А где его искать, если его нет? Люди просто стоят под больницей и ждут отбоя. А это еще опаснее. Все было бы по-другому, будь у врача надежное приложение. Он ведет прием пациентов при "желтой" тревоге, а когда видит уведомление о реальной угрозе — прекращает его и идет в укрытие, если оно есть в здании. А если его нет, то зачем рисковать жизнью врачей и пациентов? Что "красная", что "желтая" тревоги могут закончиться трагедией», — рассказывает ТСН.ua киевлянка Ольга.

Заблаговременное предупреждение о реальной опасности было бы полезно всем, кто работает во время «желтой» тревоги: в парикмахерских, заведениях питания, магазинах, супермаркетах, ТЦ и офисах. Но даже люди, стоящие на остановке транспорта, увидев в приложении информацию о приближающейся опасности, могли бы вовремя с нее уйти.

Петиция к Киевсовету: в Киеве требуют создать интерактивную карту воздушных угроз

Активисты настаивают, что гражданским требуется доступ к актуальной информации об угрозах для безопасного передвижения по городу во время «желтой» тревоги.

На сайте Киевсовета зарегистрирована петиция о создании новой системы гражданской защиты с визуальным отражением воздушной обстановки над Киевом и столичной агломерацией.

Автор петиции Егор Терехов отмечает, что во время длительных атак жители получают десятки текстовых уведомлений, которые водителям и пешеходам читать неудобно и даже опасно. Инициатива предлагает запуск удобного инструмента (как отдельного приложения или интеграции с «Киев Цифровой») с интерактивной картой в реальном времени.

«Предлагается создать специализированный гражданский цифровой сервис, который в режиме максимально приближенном к реальному времени будет отображать на карте обобщенную информацию о воздушных угрозах», — пишет автор петиции.

Ключевые аспекты инициативы:

  • Безопасность и ограниченная точность: отдельный гражданский слой информации с погрешностью 0,5-1,5 км (без доступа к военной информации).

  • Масштаб: покрытие Киева и всей столичной агломерации.

  • Интерфейс для водителей: крупные обозначения, минимум текста и отсутствие рекламы.

Планируется, что на карте будут отображаться ориентировочное местоположение беспилотника, скорость, направление движения, прогноз опасности и автоматические уведомления о приближении к зоне пользователя. Это позволит людям одним взглядом оценить обстановку и вовремя добраться до укрытия.

В настоящее время петиция собрала 200 голосов из необходимых шести тысяч.

Что говорят депутаты о создании новой платформы визуального мониторинга воздушной обстановки

В Киевсовете соглашаются, что действующая система оповещения о воздушной угрозе требует изменений, учитывая интенсивность российских атак на Киев и то, что иногда действующие правила создают для людей больше проблем, чем пользы.

«Лично я категорически поддерживаю такую инициативу. Единственный и очень важный момент: должна быть оценка военных. Если они это согласовывают и приложение не принесет дополнительного вреда, то, конечно, я "за". Кстати, уже сейчас есть квази-радары, которые плюс-минус показывают актуальную информацию об угрозах с воздуха. Единственное, что они не всегда точные. Потому одно дело, когда беспилотник где-то далеко на подлете, и совсем другое, когда уже над головой», — рассказывает ТСН.ua Леонид Емец, депутат Киевсовета.

К этому он добавляет, что пользуется «Контуром» — сайтом для мониторинга воздушного пространства.

«Я получаю относительно точную информацию, хотя есть иногда задержка и ошибки, но он меня устраивает и он общедоступный. Поэтому более качественное приложение очень бы пригодилось людям», — добавляет Леонид Емец.

По мнению депутата, было бы логичным изменить сигнал начала тревоги и ее отмены.

«Иногда тревог настолько много, что ты реально не можешь понять — это начало или уже ее окончание. На мой взгляд, этот момент тоже стоит усовершенствовать. К сожалению, реальность во время войны проявляет дополнительные вызовы и потребности в переменах», — говорит Леонид Емец.

«Красная» и «желтая» тревоги — это для всей страны, а в Киеве их нужно детализировать для района, улицы, микрорайона, квартала. Тогда люди получат возможность не паниковать и быть увереннее в своих действиях.

Открытие данных и «Графит»: что говорят военные эксперты о системе информирования

Также в Сети обсуждают необходимость открытия доступа для гражданского населения к приложению «Графит», информацию из которого используют большинство телеграм-каналов, информирующих киевлян об опасности в воздухе. Разрешение на это должно предоставить Минобороны.

«Графит» — это специализированная цифровая система мониторинга воздушного пространства и радиоэлектронной обстановки, созданная военными программистами для подразделений Сил обороны Украины.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, такой доступ гражданскому населению могут предоставить, учитывая ситуацию с атаками россиян на Киев.

«Вероятно, что доступ к "Графиту" предоставят, но думаю, что будет сделана зеркальная версия этого приложения. Насколько я знаю, над этим уже работают. Из зеркальной версии нужно убрать параметры, относящиеся к военным — курс, высоту и прочее. Эта карта для гражданских может быть чисто анимационной, чтобы человек видел, где в реальном времени находятся российские "Шахеды" и в нужный момент шел в укрытие», — рассказывает ТСН.ua Олег Жданов.

Он добавляет, что существует и определенная альтернатива — DIMAP — онлайн-карта воздушных тревог и отслеживания угроз в Украине, где в реальном времени показывают движение ракет и дронов.

«На карте даже можно увидеть, где летят "Шахеды" с бензиновыми двигателями, а где реактивные. Но такое новое приложение, я считаю, нужно сделать. Оно небходимо, чтобы не парализовывать полностью Киев и работу разных учреждений. Как известно, что во время "желтой" тревоги на выбор работодателей или владельцев бизнеса отдано решение, будут они работать или не будут. Но в этом случае собственник или работодатель берет на себя ответственность с одной стороны, а с другой, он, не имея доступа к информации, где именно находятся российские "Шахеды", просто рискует жизнями людей и своей. Потому что, когда беспилотник приближается, можно прекратить работу и пройти в укрытие. А когда "Шахедов" нет, а тревога есть, то зачем тратить время часами, если угроза еще слишком далеко», — объясняет Олег Жданов.

Военный эксперт говорит, что сам он пользуется информацией из нескольких телеграм-каналов, которые ведут наши военные.

«Информация там подается в режиме онлайн и текстовая. Они пишут о направлении движения беспилотников и указывают их высоту. Лично мне это помогает, когда вижу, что рядом с моим местонахождением идет БпЛА на высоте 4 километра и выше, то это транзитный беспилотник, а если высота 2 километра и ниже, то он может пойти на удар», — рассказывает эксперт.

Жданов отмечает, что телеграм-каналы информируют, когда беспилотник маневрирует, снижается или падает. Хотя не всегда это действительно так.

«На самом деле БпЛА резко уменьшает высоту до 100-500 метров, и на ней следует дальше, постепенно меняет курс и идет в другой район. Потому я считаю, что должна быть единая система информирования. Гражданским нужно дать доступ к ней, чтобы люди могли хотя бы визуально видеть и понимать, что творится в воздушном пространстве возле них и иметь возможность к своевременному спасению», — заключает Олег Жданов.

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