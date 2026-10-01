"Желтый" паралич Киева: что не так с тревогами в столице и как "Графит" может спасать жизнь

В Киеве требуют создать интерактивную карту воздушных угроз

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В Киеве предлагают создать новую информационную систему гражданской защиты населения от воздушных угроз с визуальным отражением воздушной обстановки и открыть доступ к ней гражданским. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевсовета. Инициатива призвана решить проблему затяжных «желтых» тревог, которые часами парализуют жизнь столицы, когда над городом нет прямых угроз, а люди и бизнес вынуждены действовать на свой страх и риск.

Россия продолжает круглосуточно атаковать Киев реактивными беспилотниками и периодически баллистикой. Противник всячески пытается сделать атаки непрерывными, чтобы еще больше парализовать жизнь в столице.

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Россияне специально устраивают затяжные тревоги над Киевом, запуская 2-3 реактивных «Шахеда», которые кружат в окрестностях города.

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«Сейчас у них следующая тактика: маневрировать по максимуму над Киевом или рядом, чтобы максимально растянуть тревогу и делать людям нервы, а затем полететь на какую-нибудь ТЭЦ, ЛЭП или подстанцию», — пишет владелец одного из мониторинговых телеграм-каналов.

«Желтая» воздушная тревога может продолжаться в Киеве часами, а над городом в это время нет ни одного дрона. Или может быть наоборот: люди устают от затяжной тревоги, выходят на улицу и попадают под опасность.

Как затяжные тревоги останавливают жизнь столицы

На практике это выглядит так: в одном из районов Киевской области обнаруживают российский реактивный «Шахед», и если направление его движения на столицу, то «желтый» уровень тревоги объявляется в нескольких районах области и в самой столице.

«Такая тревога может длиться часа два-три. Над Киевом нет реальной угрозы, потому что "Шахеды" проходят транзитом. Но мой ребенок вынужден сидеть в холодном укрытии садика два часа, потому что такие правила. Если бы руководитель садика видел точную информацию, что вблизи угрозы нет, дети могли бы продолжить учебный процесс в помещении садика, а не сидеть часами в подвале», — рассказывае ТСН.ua киевлянка Елена.

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Киевляне предлагают собственные варианты

Больницы, которые должны работать при «желтой» тревоге, на самом деле не работают, потому что медики не обязаны рисковать собственной жизнью и пациентов, особенно, если в медицинском учреждении нет укрытия.

«При "желтой" тревоге охранник закрывает двери поликлиники, а пациентам советует искать укрытие. А где его искать, если его нет? Люди просто стоят под больницей и ждут отбоя. А это еще опаснее. Все было бы по-другому, будь у врача надежное приложение. Он ведет прием пациентов при "желтой" тревоге, а когда видит уведомление о реальной угрозе — прекращает его и идет в укрытие, если оно есть в здании. А если его нет, то зачем рисковать жизнью врачей и пациентов? Что "красная", что "желтая" тревоги могут закончиться трагедией», — рассказывает ТСН.ua киевлянка Ольга.

Заблаговременное предупреждение о реальной опасности было бы полезно всем, кто работает во время «желтой» тревоги: в парикмахерских, заведениях питания, магазинах, супермаркетах, ТЦ и офисах. Но даже люди, стоящие на остановке транспорта, увидев в приложении информацию о приближающейся опасности, могли бы вовремя с нее уйти.

Петиция к Киевсовету: в Киеве требуют создать интерактивную карту воздушных угроз

Активисты настаивают, что гражданским требуется доступ к актуальной информации об угрозах для безопасного передвижения по городу во время «желтой» тревоги.

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На сайте Киевсовета зарегистрирована петиция о создании новой системы гражданской защиты с визуальным отражением воздушной обстановки над Киевом и столичной агломерацией.

Автор петиции Егор Терехов отмечает, что во время длительных атак жители получают десятки текстовых уведомлений, которые водителям и пешеходам читать неудобно и даже опасно. Инициатива предлагает запуск удобного инструмента (как отдельного приложения или интеграции с «Киев Цифровой») с интерактивной картой в реальном времени.

«Предлагается создать специализированный гражданский цифровой сервис, который в режиме максимально приближенном к реальному времени будет отображать на карте обобщенную информацию о воздушных угрозах», — пишет автор петиции.

Ключевые аспекты инициативы:

Безопасность и ограниченная точность: отдельный гражданский слой информации с погрешностью 0,5-1,5 км (без доступа к военной информации).

Масштаб: покрытие Киева и всей столичной агломерации.

Интерфейс для водителей: крупные обозначения, минимум текста и отсутствие рекламы.

Планируется, что на карте будут отображаться ориентировочное местоположение беспилотника, скорость, направление движения, прогноз опасности и автоматические уведомления о приближении к зоне пользователя. Это позволит людям одним взглядом оценить обстановку и вовремя добраться до укрытия.

В настоящее время петиция собрала 200 голосов из необходимых шести тысяч.

Что говорят депутаты о создании новой платформы визуального мониторинга воздушной обстановки

В Киевсовете соглашаются, что действующая система оповещения о воздушной угрозе требует изменений, учитывая интенсивность российских атак на Киев и то, что иногда действующие правила создают для людей больше проблем, чем пользы.

«Лично я категорически поддерживаю такую инициативу. Единственный и очень важный момент: должна быть оценка военных. Если они это согласовывают и приложение не принесет дополнительного вреда, то, конечно, я "за". Кстати, уже сейчас есть квази-радары, которые плюс-минус показывают актуальную информацию об угрозах с воздуха. Единственное, что они не всегда точные. Потому одно дело, когда беспилотник где-то далеко на подлете, и совсем другое, когда уже над головой», — рассказывает ТСН.ua Леонид Емец, депутат Киевсовета.

К этому он добавляет, что пользуется «Контуром» — сайтом для мониторинга воздушного пространства.

«Я получаю относительно точную информацию, хотя есть иногда задержка и ошибки, но он меня устраивает и он общедоступный. Поэтому более качественное приложение очень бы пригодилось людям», — добавляет Леонид Емец.

По мнению депутата, было бы логичным изменить сигнал начала тревоги и ее отмены.

«Иногда тревог настолько много, что ты реально не можешь понять — это начало или уже ее окончание. На мой взгляд, этот момент тоже стоит усовершенствовать. К сожалению, реальность во время войны проявляет дополнительные вызовы и потребности в переменах», — говорит Леонид Емец.

«Красная» и «желтая» тревоги — это для всей страны, а в Киеве их нужно детализировать для района, улицы, микрорайона, квартала. Тогда люди получат возможность не паниковать и быть увереннее в своих действиях.

Открытие данных и «Графит»: что говорят военные эксперты о системе информирования

Также в Сети обсуждают необходимость открытия доступа для гражданского населения к приложению «Графит», информацию из которого используют большинство телеграм-каналов, информирующих киевлян об опасности в воздухе. Разрешение на это должно предоставить Минобороны.

«Графит» — это специализированная цифровая система мониторинга воздушного пространства и радиоэлектронной обстановки, созданная военными программистами для подразделений Сил обороны Украины.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, такой доступ гражданскому населению могут предоставить, учитывая ситуацию с атаками россиян на Киев.

«Вероятно, что доступ к "Графиту" предоставят, но думаю, что будет сделана зеркальная версия этого приложения. Насколько я знаю, над этим уже работают. Из зеркальной версии нужно убрать параметры, относящиеся к военным — курс, высоту и прочее. Эта карта для гражданских может быть чисто анимационной, чтобы человек видел, где в реальном времени находятся российские "Шахеды" и в нужный момент шел в укрытие», — рассказывает ТСН.ua Олег Жданов.

Он добавляет, что существует и определенная альтернатива — DIMAP — онлайн-карта воздушных тревог и отслеживания угроз в Украине, где в реальном времени показывают движение ракет и дронов.

«На карте даже можно увидеть, где летят "Шахеды" с бензиновыми двигателями, а где реактивные. Но такое новое приложение, я считаю, нужно сделать. Оно небходимо, чтобы не парализовывать полностью Киев и работу разных учреждений. Как известно, что во время "желтой" тревоги на выбор работодателей или владельцев бизнеса отдано решение, будут они работать или не будут. Но в этом случае собственник или работодатель берет на себя ответственность с одной стороны, а с другой, он, не имея доступа к информации, где именно находятся российские "Шахеды", просто рискует жизнями людей и своей. Потому что, когда беспилотник приближается, можно прекратить работу и пройти в укрытие. А когда "Шахедов" нет, а тревога есть, то зачем тратить время часами, если угроза еще слишком далеко», — объясняет Олег Жданов.

Военный эксперт говорит, что сам он пользуется информацией из нескольких телеграм-каналов, которые ведут наши военные.

«Информация там подается в режиме онлайн и текстовая. Они пишут о направлении движения беспилотников и указывают их высоту. Лично мне это помогает, когда вижу, что рядом с моим местонахождением идет БпЛА на высоте 4 километра и выше, то это транзитный беспилотник, а если высота 2 километра и ниже, то он может пойти на удар», — рассказывает эксперт.

Жданов отмечает, что телеграм-каналы информируют, когда беспилотник маневрирует, снижается или падает. Хотя не всегда это действительно так.

«На самом деле БпЛА резко уменьшает высоту до 100-500 метров, и на ней следует дальше, постепенно меняет курс и идет в другой район. Потому я считаю, что должна быть единая система информирования. Гражданским нужно дать доступ к ней, чтобы люди могли хотя бы визуально видеть и понимать, что творится в воздушном пространстве возле них и иметь возможность к своевременному спасению», — заключает Олег Жданов.

Дата публикации 14:00, 01.10.26 Количество просмотров 112 ТСН 14:00 новости 1 октября | Киев сотрясают взрывы! Удары по россиянам в день Покрова!

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