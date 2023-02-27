Жена нашла тело мужа на посту: семье пограничника из Луганской области пришлось спасаться из оккупации

Пограничник из Луганщины Денис Ткач погиб в первые часы полномасштабного вторжения. 35-летнего мужчину оккупанты расстреляли прямо на посту. Более полугода его жена с двумя маленькими детьми вынуждена была жить в оккупации. Сейчас семья на Волыни, куда их пригласил побратим погибшего мужчины, говорится в ТСН.

До большой войны семья жила на Луганщине всего в нескольких километрах от России. Жизнь супругов была счастлива, дети росли здоровыми, оба родителя работали и имели немалое хозяйство, а затем пришел февраль. В тот день Оксана проснулась от того, что по селу ехала российская техника, поэтому женщина быстро собрала детей к маме, а сама помчалась к любимому на границу, который был на дежурстве. "Как она туда добиралась между колоннами, то очень было страшно", — вспоминает мама женщины.

Расстрелянное тело ее мужа лежало прямо на посту, вспоминает Оксана. Рядом ходили убийцы Дениса в русской форме. "Хотел подбежать к ним накричать, не знаю, что мне хотелось им сделать", — вспоминает она.

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Женщина вовремя поняла, что за лишние слова тоже могут убить и дети останутся сиротами. Похоронив мужчину, семья еще несколько месяцев прожила в оккупации под взрывами. "Брала детей за руки и думала, если что-то упадет, то чтобы упало наверняка, чтобы мы сразу все трое умерли", — рассказывает о своих мыслях Оксана.

Уехать решилась после того, как местные коллаборанты начали ей угрожать. "Если вы не отдадите детей в школу, то мы их забираем у вас", – рассказывает женщина.

Российского образования для детей Оксана не желала, поэтому согласилась на предложение побратима Дениса, переехать на Волынь. Теперь они уже несколько месяцев на новом месте и пытаются забыть о пережитых ужасах.

Мама Оксаны переехала с ней, а вот родители Дениса в России, ведь поверили убийцам своего сына, и это Оксане очень болит. Сама она возвращаться в деревню, где жила с любимым, больше не хочет. "Буду ездить только к мужу а жить там я уже не буду", — говорит она.

Женщина уже начала искать себе работу, потому что без дела, говорит, не привыкла. Вместе с детьми после победы мечтает поселиться в Харькове, как планировал когда-то с Денисом.

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