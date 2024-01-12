Жена Пескова для новогоднего шоу украла песню Кристины Соловий: подробности скандала

В министерстве культуры Украины убеждены, что использование украинской музыки в разгар войны было целенаправленным шагом для российской пропаганды.

Последние несколько недель в Москве и Петербурге активно гастролирует новое ледовое шоу Татьяны Навки – жены пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова – с незаконно украденными украинскими песнями. Россияне использовали как давние произведения вроде "Щедрика", так и современные — скажем, песню Кристины Соловой. Украинская артистка уже заявила, что будет судиться с Навкой.

Детальнее о скандальном шоу говорится в сюжете корреспондентки ТСН Оксаны Ткаченко.

Какие произведения украли россияне

По меньшей мере, 4 музыкальных произведения украинских авторов использовали в ледовом шоу россияне.

Среди них — "Щедрик" Леонтовича, "Мелодия ля-минор" Мирослава Скорика и песня "Ніч яка місячна", слова которой написал Михаил Старицкий, а музыку — Николай Лысенко. Ее на языке агрессора исполняет артистка украинского происхождения — Ани Лорак, против которой у нас введены санкции.

Кроме того, один танец поставлен под песню Кристины Соловий "Тримай".

О чем ледовое шоу Навки

Сама постановка создана по мотивам рассказов Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки", где события разворачиваются в полтавском селе, и главные герои — украинцы.

Однако в шоу Оксана и Вакула предстают совсем не в украинском традиционном наряде, а в российском. Вакула в косоворотке, а головной убор Оксаны – нечто среднее между венком и кокошником.

Кто такая Татьяна Навка

Уроженка Днепра, олимпийская чемпионка Татьяна Навка является женой спикера Кремля Дмитрия Пескова и соответственно активно поддерживает российскую войну против Украины.

Последние несколько лет подряд ледовые шоу Навки, стоимость которых составляет 30 млн рублей, финансируются из государственного бюджета России.

Одно из выступлений планировали даже в оккупированном Луганске, но помешали активные боевые действия.

Целенаправленная пропаганда

В министерстве культуры Украины убеждены, что использование украинской музыки в разгар войны было целенаправленным шагом для российской пропаганды и не исключено, что было согласовано в администрации президента Путина.

“Здесь есть попытка присвоить высокие достижения украинской музыкальной культуры, украинской литературы и показать, прежде всего, конечно, своему российскому гражданину, что Украина – это не отдельная страна, это часть России. То есть тот нарратив, который всегда был в имперских амбициях и удовлетворялся через такие термины как "Малороссия", "южная Россия" и т.д.", — отметил исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев.

В украинском офисе интеллектуальной собственности и инноваций тоже говорят об очевидном пропагандистском подтексте ледового шоу Татьяны Навки. Объясняют – с начала полномасштабного страна агрессор регулярно ворует памятники культуры – как нематериальные так и материальные.

Можно ли наказать Россию?

Начальник департамента развития сферы авторского права и смежных прав IP Офиса Любовь Майданик подчеркнула, что Россия целенаправленно совершает кражу культурных ценностей — и нематериальных, как в примере с кражей музыки, и материальных, например уничтожение целых музеев и похищение коллекций.

Но привлечь к ответственности за нарушение авторских прав на территории Российской федерации, говорят чиновники, очень сложно, поскольку в Кремле давно не соблюдают международные соглашения. Как выход — обращаться в офисы таких сетей как Ютуб или Фейсбук, чтобы те заблокировали видео, а также использовать международные площадки, чтобы доносить западной аудитории принадлежность произведений искусства Украины.

“Например, автор может обратиться к онлайн-платформе с описанием проблемы, загруженной такой-то контент, нарушающий мои авторские права. И онлайн-платформа в достаточно короткие сроки может заблокировать доступ к такому контенту», – объяснила Любовь Майданик.

Реакция Кристины Соловий

О незаконном использовании своей песни артистка Кристина Соловий узнала от поклонников из соцсетей, которые ей прислали отрывки.

Теперь певица собирается судиться с судом на Татьяну Навку и организаторами за нарушение авторских прав. Она говорит, что русские уже не в первый раз без разрешения берут ее произведения.

Благодаря общественной огласке Кристина Соловий уже нашла постановщика шоу, кстати, тоже оказавшегося украинцем. Василий Козар родом из Мукачево, ранее участвовал во многих талант-шоу и концертах.

Больше всего Кристина Соловий беспокоится, чтобы с этим шоу россияне не поехали с гастролями по миру. Правда, сама Навка в цивилизованный мир уехать не может — в большинстве западных стран она находится под санкциями.

Напомним, российская пропаганда с помощью кинематографа десятилетиями демонизировала украинцев и готовила россиян к войне с нашим государством.

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