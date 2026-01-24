Жена пленного морпеха написала Джоан Роулинг письмо о муже: "Ждем чуда"

Нелли и Александр Ивановы / © ТСН

Реклама

Морпех Александр Иванов прошел ад Мариуполя и уже почти четыре года находится в российском плену — месте, страшнее Азкабана. Его жена Нелли написала письмо Джоан Роулинг, чтобы рассказать о Саше — человеке, который стал «живой книгой» для побратимов в неволе.

Подробности невероятной истории — в материале корреспондента ТСН Нелли Ковальской.

Саша — «поттероман» из морской пехоты

Александр Иванов — один из крупнейших фанатов творчества Джоан Роулинг в Украине. В его квартире в Николаеве — целая полка книг, коллекционные фигурки, а на теле — несколько тематических татуировок. На руке у него Патронус на фоне леса и Дары Смерти, а у жены Нелли такая же надпись: «After all this time? Always» (После стольких лет? Всегда).

Реклама

Побратимы, вернувшиеся из плена, рассказывают невероятное: в самые темные времена в российских тюрьмах Саша по памяти пересказывал другим все семь томов истории о Гарри Поттере. Это помогало пленным воинам держаться за реальность и верить в чудо.

Нелли Иванова, жена воина: «Ой, сколько раз он читал „Гарри Поттера“? Миллион, наверное! Теперь он стал голосом человека, который не может говорить за себя. Он пересказывает ваши истории там, где царит тьма».

Последние слова из Мариуполя

Последняя встреча Саши с семьей состоялась 25 января 2022 года. Тогда он уехал в очередную командировку — в Мариуполь. Дальше были недели блокады и редкие сообщения: «Мы поели, все нормально». 12 апреля в три часа ночи он написал жене в последний раз: «Все. У нас ничего нет, мы не знаем, что делать».

Перед плену Саша успел отправить видео с окруженного завода Ильича корреспондентке ТСН Наталье Нагорной. Он хотел, чтобы мир знал: морская пехота сражалась до конца.

Реклама

Александр Иванов (из видео с окруженного завода): «Мы благодарны каждому украинцу, который верил в морскую пехоту. Мы верны всегда и верны до конца! Отстойте победу! Слава Украине!»

Письмо к Джоан Роулинг

Уже почти четыре года Саша в плену. Последние два — в мордовской колонии. Все это время его 8-летний сын Демид и маленький сын журналистки Нелли Ковальской — Степан — «колдуют» на его возвращение. У Демида есть волшебная палочка, а на каждый обмен пленными журналисты возят талисман — сову Ядвигу.

Нелли решила, что голос Саши должна услышать сама автор магического мира. Она написала Джоан Роулинг о том, как ее муж борется с дементорами реального мира.

Из письма Нелли к Джоан Роулинг: «Дорогая Джоанна, я пишу вам от имени своего мужа, который находится в неволе, хуже Азкабана. Мне кажется, Саше было бы важно знать, что вы знаете о нем и ждете чуда вместе с его семьей. Спасибо за мир, который учит, что мужество и любовь побеждают тьму».

Реклама

Конечно, Джоан не может открыть дверь тюрьмы заклинанием «Аллохомора», но Нелли верит: внимание мирового сообщества может приблизить момент, который она моделировала в голове миллион раз.

«Я видимо не смогу ничего сказать, я просто его обниму и буду плакать», — говорит Нелли.

Демид не видел папу ровно четыре года. И его главное желание остается неизменным: «Саша Иванов, возвращайся домой!».

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 20:00 новости 23 января. Переговоры в ОАЭ! Критическое состояние энергетики!