Жена Зеленского собирает первых леди и звездных гостей в Киеве на аполитический форум: что будут обсуждать

Жена Зеленского собирает первых леди и звездных гостей в Киеве на аполитический форум: что будут обсуждать

Первых джентльменов на этот раз — не будет.

Уже в понедельник в Киеве состоится саммит "Первых леди и джентльменов". Мероприятие инициировала супруга президента Украины Елена Зеленская. Участие в нем подтвердили 10-ть первых леди: Латвии, Литвы, Сербии, Ливана, Израиля, Германии, Хорватии, Коста-Рики, Бразилии и супруга президента Европейского Совета.

Об этом 20 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Первых джентльменов в этот раз — не будет. Также приглашены звездные гости — всемирно писатель Насим Николас Талеб и афганская кинорежиссер Сахра Карими. Это будет аполитический форум. На нем обсудят вызовы, стоящие перед миром из-за COVID-19 — о доступе к медицинским услугам, внедрении программ ментального здоровья, будущее системы образования, обеспечение равных возможностей и преодоление дискриминации.

Новости Украины: саммит "Первых леди и джентльменов" в Киеве - кто примет участие

И Крымскую платформу, и саммит Первых леди ТСН будет освещать в выпусках новостей. Кроме того, все желающие смогут увидеть онлайн-трансляцию на нашем сайте.

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