Женат и имеет двоих детей: стало известно, кем является подозреваемый в убийстве и поджоге в Белогородке

Женат и имеет двоих детей: стало известно, кем является подозреваемый в убийстве и поджоге в Белогородке

Прокуратура просит суд взять его под стражу без права на залог.

Сегодня в Киево-Святошинском суде задержанному за убийство в Белогородке Роману Курду выбирают меру пресечения. Его защитник заявил, что мужчину держали без еды и воды 30 часов и вроде как заставляли признаться в преступлении.

Новости Украины: в суде выбирают меру пресечения подозреваемому в поджоге 5-этажки в Белогородке

Об этом 24 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

Прокуратура просит суд взять его под стражу без права на залог.

Уже известно, что подозреваемому 43 года, он уроженец Керчи, женат, имеет двоих детей.

Новости Украины: в суде выбирают меру пресечения подозреваемому в поджоге 5-этажки в Белогородке

Как сообщалось, 21 июня, 40 человек остались без крыши над головой в селе Белогородка под Киевом. Там в пятиэтажке произошел взрыв и вспыхнул пожар. В квартире, которая стала эпицентром взрыва, спасатели нашли тело мужчины.

Впоследствии полиция установила, что у погибшего было перерезано горло. Кроме того, у вырезано сердце. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Он находится сейчас в СИЗО. Этот мужчина — моряк. Он 1978 года рождения.

Пока правоохранители искали убийцу, он за всем наблюдал и даже попал на камеру ТСН. Почти два дня приходил на пожарище и общался с пострадавшими.

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