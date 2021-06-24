Женат и имеет двоих детей: стало известно, кем является подозреваемый в убийстве и поджоге в Белогородке

Прокуратура просит суд взять его под стражу без права на залог.
Сегодня в Киево-Святошинском суде задержанному за убийство в Белогородке Роману Курду выбирают меру пресечения. Его защитник заявил, что мужчину держали без еды и воды 30 часов и вроде как заставляли признаться в преступлении.
Об этом 24 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.
Прокуратура просит суд взять его под стражу без права на залог.
Уже известно, что подозреваемому 43 года, он уроженец Керчи, женат, имеет двоих детей.
Как сообщалось, 21 июня, 40 человек остались без крыши над головой в селе Белогородка под Киевом. Там в пятиэтажке произошел взрыв и вспыхнул пожар. В квартире, которая стала эпицентром взрыва, спасатели нашли тело мужчины.
Впоследствии полиция установила, что у погибшего было перерезано горло. Кроме того, у вырезано сердце. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Он находится сейчас в СИЗО. Этот мужчина — моряк. Он 1978 года рождения.
Пока правоохранители искали убийцу, он за всем наблюдал и даже попал на камеру ТСН. Почти два дня приходил на пожарище и общался с пострадавшими.