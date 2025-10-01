Женился полторы недели назад: что известно о мужчине, который погиб в Днепре из-за атаки РФ

Последствия атаки по Днепру / © ТСН

Из-за российской атаки по Днепру один человек погиб, еще 31 — ранен. Город россияне атаковали накануне днем — ударили по центру города, где было полно людей.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Ольга Павловская.

После российской атаки в больницах остаются двенадцать человек. Их состояние медики оценивают как среднее.

Мужчина, который был в тяжелом состоянии после взрывов, вчера скончался в больнице, несмотря на все усилия врачей. Его жена в соцсетях написала: они поженились полторы недели назад. И обнародовала видео, как празднуют с любимым свадьбу.

Оккупанты атаковали город в разгар рабочего дня. Били прямо по центру города, где полно людей. Также попали по предприятию вблизи областного центра. В результате атаки загорелось офисное здание. Семьсот квадратных метров в огне. Также пылали авто на улицах. Огонь уже потушили. Разрушены десятки многоэтажек вокруг. Также повреждены медицинский центр, стоматология, лицей, вуз, много магазинов и кафе. В художественном музее вылетели окна и двери. Последствия атаки до сих пор ликвидируют.

Возле офисного здания сотрудники ждут разрешения зайти внутрь. Мы поговорили с менеджером по продаже заборов.

«Только в коридор успели выбежать», — говорит местная жительница.

