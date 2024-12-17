Женщин могут мобилизовать?: в Украине обновили правила воинского учета

Правительство обновляет правила. Что нового и не начнут ли мобилизовывать женщин в Украине?

Об этом рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Мобилизация женщин: что известно

Вопрос о мобилизации женщин поднимался уже не раз. Одни выступают за то, что ее давно пора ввести, другие утверждают — мобилизоваться женщины могут только добровольно и только так. Однако напомним, что на воинский учет с мая 2024 года должны были стать все женщины, которые имеют медицинское образование. Теперь же в правительстве обновили правила воинского учета и сейчас абсолютно все женщины могут встать на воинский учет, если хотят пройти базовую военную подготовку. Об этом заявил народный депутат фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Александр Федиенко. При этом Федиенко подчеркнул, что риска, что женщин будут массово мобилизовывать, нет.

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"Те женщины, которые хотят пройти базовые обучения по обращению с оружием, по тактической медицине, они все должны встать на учет".

Мобилизация женщин в Украине. Коллаж / Фото: ТСН.ua

Служба только по желанию

Нардеп добавляет, что сразу после окончания подготовки, если у женщины не будет желания продолжать службу, ее просто исключат с воинского учета. При этом в Украине продолжается всеобщая мобилизация, и конечно не обходится без скандалов. Много мужчин заявляют про то, что их, как говорят в народе, "бусифицируют", а Сетью частенько разлетаются видео с драками и стычками между мужчинами и представителями ТЦК. Правда, не всегда на видео попадают моменты, где было бы видно, с чего начался конфликт, но сейчас не об этом. В последнее время все чаще звучат разговоры о том, что мобилизовать нужно не только мужчин, но и женщин. В частности, об этом уже далеко не раз заявляла скандальный нардеп, бывшая "слуга народа" Марьяна Безуглая. Вот, например, очередное сообщение по этому вопросу появилось в ее соцсетях 4 ноября. Нардепка заявила, что мобилизацию только мужчин считает дискриминацией и отметила, что неоднократно подавала правки в законопроекты по привлечению в армию женщин, но коллеги такие предложения не поддерживали.

Нардепка Безуглая рассказала о мобилизации женщин в Украине / Фото: ТСН

Призыв по "израильскому образцу"

Ранее депутат прокомментировала и заявление советника по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксаны Григорьевой, которая в интервью The Times отметила, что Украина "должна принять политику призыва женщин на военную службу по израильскому образцу".

Оксана Григорьева также отмечала, что страна должна готовиться к тому, что в ближайшие годы украинок таки придется мобилизовать.

В статье говорилось, что среди женщин, которые служат в украинской армии, менее десятой части выполняют боевые задания, а остальные служат медиками, разведчиками и администраторами, ведь только в 2018 году женщинам разрешили занимать боевые должности.

Заявление ЦПД

Впоследствии на такие заявления отреагировали в Центре противодействия дезинформации и сообщили, что вопрос мобилизации женщин в Украине не стоит на повестке дня. Заявление прозвучало в ответ на слова советника по гендерным вопросам командующего Сухопутнымси войсками Оксаны Григорьевой да и в целом на распространение в Сети информации, что якобы даже законопроект уже готовится.

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"Время отбросить иллюзии"

Тем временем отбросить иллюзии и готовиться к обороне женщинам посоветовала и руководитель волонтерского проекта "Victory drones" Мария Берлинская, об этом она заявила в ноябре во время интервью спецкорреспонденту ТСН Наталье Нагорной. Она отметила, что такое непопулярное решение, как массовая мобилизация женщин во время войны, должно быть принято, ведь это необходимо для сохранения Украины.

Она отметила, что украинские женщины имеют так называемые привилегии, ведь могут уехать из страны во время войны, а также не приобщаться к помощи.

Кто еще "за" мобилизацию женщин?

За мобилизацию женщин выступила также адвокат и военнослужащая 92-й отдельной штурмовой бригады Евгения Закревская.

В интервью "Громадському" она заявила, что считает, что в Украине стоит ввести обязательную мобилизацию женщин. Военнослужащая пояснила, что сейчас не хватает новобранцев даже на пополнение потерь. Поэтому она не верит в возможность введения четких сроков службы. При этом военная предлагает наладить ротации и активизировать мобилизацию.

ВСУ о мобилизации женщин

Напомню, что несколько месяцев назад и в ВСУ заявляли о необходимости начинать военную подготовку женщин. В частности, в поддержку такой идеи высказался председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Но отметил, что речь идет не про призыв, а именно про освоение новых навыков.

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Почему об этом говорят?

Такая идея возникла не просто так, объяснял Тимочко. По его словам, в РФ в таком случае будет меньше мотивации продолжать войну, потому что чем больше общая обученность населения к сопротивлению, его консолидация и умение слаженно взаимодействовать между группами и по половому или профессиональному признаку, тем меньше враг хочет воевать.

Заявление экс-головкома

Кроме этого, шум в октябре наделало и заявление экс-головкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, который во время своего выступления в Лондоне заявил, что выйти из "затяжной" войны с Россией "практически невозможно". Залужный напомнил, что еще в 2023 году Запад не предоставил Киеву достаточное количество оружия, из-за чего Украине во время контрнаступления не удалось достичь "значительных успехов в разгроме России"

Залужный заявил, что не исключает, что в ряды ВСУ придется мобилизовывать и женщин, если это будет необходимо, чтобы спасти Европу от войны.

Именно два последних заявления повлекли за собой самые громкие дискуссии среди украинцев. Относительно выхода из затяжной войны одни пользователи соцсетей соглашались с тезисом Залужного, другие — категорически его отрицали.

А вот что касается мобилизации женщин ради спасения Европы, то большинство — одного мнения.

Но стоит отметить, что сейчас в Раде речь даже не идет о подготовке каких-либо документов об обязательной мобилизации женщин. Ранее категорически против этого выступал и президент Зеленский.

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Сколько женщин сейчас в ВСУ?

Сейчас же, по данным Кабмина, в ВСУ служат 65 тыс. женщин – это примерно на 40% больше, чем в 2021 году. Почти все они добровольцы, потому что принудительного призыва для женщин не существует, хотя женщины-медики обязаны становиться на воинский учет. Доля женщин-военнослужащих в Украине меньше, чем в большинстве стран НАТО, и составляет 7,3%. Для сравнения, в армии США в последние годы доля женщин постоянно превышает 17%, а в армии Великобритании – более 11%.

Сейчас желающие женщины могут найти вакансию, скажем так, на работу в ВСУ просто оставив "заявки" на сайтах или страницах в соцсетях. А если женщина планирует служить в конкретной воинской части или бригаде, обращаться необходимо непосредственно к руководству. Но найти вакансии по трудоустройству в ВСУ можно также на различных порталах по поиску работы, правда, в вакансиях не пишут — конкретно вакансия для женщин или нет. Из популярных предложений сейчас: просто военнослужащий без конкретики, санитарный инструктор, медицинская сестра, медсестра-анестезиолог, повар.

Зарплату обещают от 20 до 200 тысяч. Кроме этого, воспользоваться можно также специальной рекрутинговой платформой, которая помогает военным командирам найти мотивированных людей в свои подразделения, а желающим присоединиться к Силам обороны – избрать желаемую должность (как в тылу, так и на передовой). А еще искать вакансии можно на сайтах или страницах в социальных сетях отдельных бригад или батальонов. Там предлагают часто тыловые вакансии психолога, врача или ИТ-специалиста. Но вот почему так оживились разговоры о мобилизации женщин и не готовят ли нас так к очередному решению – покажет время.

Напомним, ранее уже говорилось, что женщинам в Украине, которые хотят пройти базовую всеобщую военную подготовку, нужно теперь становиться на учет.

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