"Женщин в науке стало больше": эксклюзивное интервью с лауреаткой Нобелевской премии по физике

Анн Льюе в лаборатории. Фото предоставлено Европейским исследовательским советом

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Французская физикиня Анн Льюие, лауреат Нобелевской премии по физике 2023 года и профессор атомной физики Лундского университета, стала одним из ученых, чьи исследования открыли человечеству возможность наблюдать за движением электронов внутри атомов.

Более 40 лет назад она начала исследования, которые тогда казались слишком фундаментальными и далекими от практического применения. В 2023 году эта работа принесла ей Нобелевскую премию по физике. Детальнее о самом открытии ТСН.ua уже рассказывал в отдельном материале.

По словам другого лауреата Нобелевской премии Ференца Крауса, в медицине атосекундные импульсы могут использоваться для создания новых способов выявления заболеваний на ранних стадиях. Например, образец крови пациента можно подвергнуть действию очень короткого инфракрасного импульса. Этот импульс заставлял бы все молекулы в образце вибрировать определенными способами, которые исследователи могли бы измерить.

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Во время 75-й Встречи Нобелевских лауреатов в Линдау ТСН.ua пообщалась с Анн Льюе о том, почему фундаментальная наука требует времени, как переживать профессиональные неудачи и какие перспективы открывают атосекундные технологии для химии, материаловедения, полупроводниковой промышленности и квантовых исследований.

Анн Льюие — одна из трех ныне живущих женщин, удостоенных Нобелевской премии по физике. Именно поэтому она чувствует особую ответственность поддерживать молодых исследовательниц и говорить о роли женщин в науке.

Ференц Крауш, Анн Льюе и Пьер Агостини. Три лауреата по физике 2023. Фото: Nobel Prize Outreach

— С начала ваших исследований до Нобелевской премии прошло почти четыре десятилетия. Что ваш собственный опыт говорит о ценности долгосрочных фундаментальных исследований?

В первую очередь он показывает, что наука требует времени. Потребуется время, чтобы развивать идеи и создавать новые методики. Иногда важнейшие идеи рождаются неожиданно, и невозможно предсказать или контролировать, когда это произойдет.

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Поэтому для меня фундаментальные исследования имеют чрезвычайное значение. Ученые должны иметь возможность работать без постоянного давления на необходимость немедленно создать или продемонстрировать практический результат. Им нужно время, чтобы делать настоящие открытия.

— Здесь, в Линдау, лауреат Нобелевской премии 2023 года по медицине Каталин Карико рассказывала о непростом пути в науке — потере работы, трудностях с финансированием и необходимости начинать снова. Были ли в вашей карьере подобные взлеты и падения?

Безусловно. Возможно, не столь драматичны, как у Каталина Карико, ведь я, например, не теряла работу. Но имелись сложные периоды с финансированием и возможностями для исследований.

Я думаю, что это естественная часть научной карьеры. Поэтому очень важно оставаться мотивированным и не терять фокус. Пример Каталина Карико это очень хорошо демонстрирует.

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«Очень важно иметь людей, которые верят в тебя»

— Когда вы начинали эти исследования еще в 1980-х годах, была ли рядом команда поддерживавших вас людей? Возможно, решающую роль сыграли отдельные коллеги, которые поверили в вашу идею?

На самом деле большой команды, которая меня поддерживала бы, не было. Напротив. Через несколько лет мои руководители считали, что по этому направлению уже ничего больше не удастся получить, и предлагали мне заняться чем-нибудь другим.

Но я была очень настойчива. В то же время мне удалось сотрудничать с учеными из Соединенных Штатов, которые работали над теоретической частью исследований. Они меня поддерживали. Также я сотрудничала с теоретиком из Швеции. Очень важно иметь людей, верящих в тебя.

– Сегодня вы работаете в Лундском университете. Какова ваша роль в исследовательской группе?

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У нас большая научная группа, но я бы не сказала, что управляю ею в традиционном понимании. Скорее, я выполняю координационную роль.

Сегодня исследования ведут независимые ученые. Моя задача — сделать так, чтобы мы общались между собой, работали вместе и, например, иногда совместно руководили аспирантами. То есть, я не стою над группой — это команда людей, которые вместе работают в области атомной физики.

— Это преимущественно молодые исследователи, или в вашей команде представлены разные поколения ученых?

Это очень разнообразная команда. У нас уже известные исследователи, а есть молодые ассистенты-профессора, которые только начинают свою карьеру. То есть представлены разные поколения ученых, хотя все они, конечно, моложе меня.

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«Женщин в науке стало больше»

— Я обратила внимание на молодежь, ведь Вы часто выступаете перед студентами и начинающими учеными. Какие вопросы они задают вам чаще всего?

Самые разные. После примерно 250 лекций меня уже очень редко спрашивают о чем-то, чего я еще не слыхала.

Вопросы касаются как самих исследований, так и баланса между работой и личной жизнью. Молодых людей тоже интересует, как строить научную карьеру. И, конечно, очень часто меня спрашивают о том, как это быть женщиной в науке.

Лауреат поддерживает женщин в науке. Фото: Nobel Prize Outreach

— Вы упомянули о женщинах в науке. В последние годы в некоторых странах все чаще критикуют программы поддержки разнообразия в университетах, а некоторые из них даже сокращают. Что, по вашему мнению, сегодня нужно делать, чтобы поддерживать молодых женщин, желающих заниматься наукой?

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Я считаю очень досадным то, что такие программы сокращают. Я их поддерживаю, потому что они помогают привлечь внимание к действительно существующей проблеме.

Ситуация должна становиться лучше для женщин. Это важно и для самих женщин, и для науки в целом.

В то же время, за 40 лет своей карьеры я вижу положительные изменения. Женщин в науке стало больше, они все активнее занимают свое место в академической среде.

Я стараюсь поддерживать молодых исследовательниц и поощрять их не сдаваться. Очень важно, чтобы они продолжали свой путь.

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Сегодня среди живых лауреатов Нобелевской премии по физике всего три женщины. Одна из них — Донна Стрикленд, тоже участвующая во встрече в Линдау. Именно поэтому я чувствую ответственность говорить о женщинах в науке и участвовать в соответствующих мероприятиях. Для меня это естественно. Если Нобелевская премия дала мне возможность обращать внимание на эту тему, я считаю, что должна ее использовать.

— Судя по последним научным новостям, все больше открытий рождается на пересечении разных дисциплин. Работаете ли вы сегодня в междисциплинарных командах?

Наша отрасль долгое время оставалась достаточно узкоспециализированной. Но сейчас она быстро растет. На последней конференции, посвященной атосекундным исследованиям были представлены практически все направления этой науки.

Я думаю, что вскоре эта область настолько расширится, что конференции придется разделять по отдельным темам. Это и естественный процесс.

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Часть будущих исследований должна развиваться не только физиками, работающими над источниками излучения, но и химиками, специалистами по физике конденсированного состояния и другими исследователями, работающими над практическими применениями. Именно так, на мой взгляд, и происходит естественное развитие науки.

— Есть много направлений, где могут использоваться атосекундные технологии. Как, по-вашему, будет развиваться эта отрасль в будущем? Какие направления сейчас выглядят наиболее перспективными?

Возможностей очень много. Одно из самых интересных направлений — химия. Атосекундная химия только начинает развиваться, и будет здорово, если атосекундные методы помогут создавать новые материалы или лучше понять химические процессы.

Еще одно перспективное направление — полупроводниковая промышленность. Здесь речь идет не столько о временных характеристиках, сколько об использовании широкополосного когерентного излучения для исследования интегральных схем и высокоточного измерения их параметров. Если это направление будет успешно развиваться, оно может иметь большое значение для будущих технологий.

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Есть также исследования на стыке с квантовыми технологиями, хотя пока они остаются преимущественно фундаментальной наукой. Еще одно направление — физика конденсированного состояния, где атосекундные импульсы используют для исследования фотоэмиссии. Работа в этой сфере тоже активно расширяется.

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