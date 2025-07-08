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Женщина бросалась на автобус ТЦК с мобилизованным сыном: действительно ли она умерла
В полиции опровергли распространенную в Сети информацию, что женщина, пытавшаяся помешать движению буса ТЦК, умерла от сердечного приступа.
Стали известны подробности резонансной истории, которую сегодня массово распространили многие Telegram-каналы, утверждая, что видео было снято в Мерефе Харьковской области.
На видео можно увидеть, как женщина пытается остановить микроавтобус — она уцепилась за этот транспорт и не давала ему ехать. По словам автора видео, в автобусе был сын этой женщины, которого только что мобилизовали таким образом.
На видео можно увидеть, что женщина не пропускала и не отпускала микроавтобус в течение нескольких минут и даже пыталась повиснуть на нем. Впоследствии из транспорта вышел мужчина в военной форме и оттащил женщину. После этого она упала на дорогу и не подавала признаков жизни. К ней подбежали прохожие.
Отдельные пользователи в соцсетях утверждают, что женщина якобы умерла в карете «скорой», после того, как у нее случился сердечный приступ.
В полиции Харьковской области подтвердили факт происшествия, но информация оказалась частично достоверной.
«Женщина, пытавшаяся остановить „бусик“, была доставлена в больницу, но отказалась от госпитализации. Женщина жива», — сообщила спикер ГУНП в Харьковской области Елена Соболевская.
В командовании Сухопутных войск добавили, что Харьковский ОТЦК готовит разъяснение имевшей место ситуации.
Ранее сообщалось, что у реанимации умер волонтер из Луцка, впавший в кому после мобилизации