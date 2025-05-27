Женщина чудом выжила на Вербное воскресенье, а сегодня потеряла дом: шокирующие подробности атаки на Сумы

Светлана Сапченко / © ТСН

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Серию ударов нанесли россияне по Сумах. Ночью три беспилотника попали в местное предприятие. Загорелся пожар на крыше админздания. А утром оккупанты ударили из авиации по частному сектору областного центра. Прилетело в трех сотнях метров от дома нашего корреспондента Оксаны Солодовник. Она расскажет больше о последствиях очередного российского теракта.

Сегодня вражеские «Шахеды» и авиация нанесла немало вреда в Сумах. По меньшей мере 5 раз город содрогался от мощных взрывов.

В половине второго ночи три беспилотника попали по промышленному предприятию. Загорелся пожар на крыше админздания. Огонь быстро потушили спасатели.

А уже утром в половине шестого оккупанты ударили из авиации по частному сектору города. Две управляемые авиабомбы попали по домам с интервалом в несколько секунд. Бомбы взорвались неподалеку друг от друга, и перебили газопровод.

«Было перебито газоснабжение, была утечка газа соответственно и электроснабжение, газоснабжение уже восстановлено. Сейчас работают энергетики, 136 домохозяйств сейчас без света. Надо менять электроопору», — говорит заместитель Сумского городского головы Станислав Поляков.



22 частных дома и один многоквартирный подверглись разной степени разрушений. В домах преимущественно выбиты стекла, изуродованные крыши и заборы. Обломки от КАБов люди находили в 300 метрах от места попаданий.



«Еще спала, полпятого утра было. Услышала взрывы сильные. Один, второй. Осколки во дворе, на огороде осколки, стены полопались на втором этаже. Такие повреждения», — говорит местная.

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Светлана Сапченко уже второй раз страдает от вражеских атак. Говорит чудом выжила во время российского теракта в Вербное воскресенье — она кондуктор, и во время удара работала в том же автобусе, где погибло большинство пассажиров и водитель. А сейчас она — потеряла дом. Выжила только потому, что во время атаки ее не было дома.

«Фашисты, или я не знаю как их называть, я их просто ненавижу за то, что они делают в нашем городе, что столько гибнет людей, столько остаются без жилья, без ничего», — говорит женщина

Дом Светланы Сапченко / © ТСН

Сейчас коммунальщики и волонтеры ликвидируют последствия российских ударов. Полиция и представители горсовета принимают заявки на обследование поврежденного имущества, а людям уже начали раздавать необходимые строительные материалы.

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