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- Эксклюзив ТСН
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Женщина чудом выжила на Вербное воскресенье, а сегодня потеряла дом: шокирующие подробности атаки на Сумы
Российские оккупанты атаковали Сумы дронами и КАБами. Из-за этого в городе есть разрушения.
Серию ударов нанесли россияне по Сумах. Ночью три беспилотника попали в местное предприятие. Загорелся пожар на крыше админздания. А утром оккупанты ударили из авиации по частному сектору областного центра. Прилетело в трех сотнях метров от дома нашего корреспондента Оксаны Солодовник. Она расскажет больше о последствиях очередного российского теракта.
Сегодня вражеские «Шахеды» и авиация нанесла немало вреда в Сумах. По меньшей мере 5 раз город содрогался от мощных взрывов.
В половине второго ночи три беспилотника попали по промышленному предприятию. Загорелся пожар на крыше админздания. Огонь быстро потушили спасатели.
А уже утром в половине шестого оккупанты ударили из авиации по частному сектору города. Две управляемые авиабомбы попали по домам с интервалом в несколько секунд. Бомбы взорвались неподалеку друг от друга, и перебили газопровод.
«Было перебито газоснабжение, была утечка газа соответственно и электроснабжение, газоснабжение уже восстановлено. Сейчас работают энергетики, 136 домохозяйств сейчас без света. Надо менять электроопору», — говорит заместитель Сумского городского головы Станислав Поляков.
22 частных дома и один многоквартирный подверглись разной степени разрушений. В домах преимущественно выбиты стекла, изуродованные крыши и заборы. Обломки от КАБов люди находили в 300 метрах от места попаданий.
«Еще спала, полпятого утра было. Услышала взрывы сильные. Один, второй. Осколки во дворе, на огороде осколки, стены полопались на втором этаже. Такие повреждения», — говорит местная.
Светлана Сапченко уже второй раз страдает от вражеских атак. Говорит чудом выжила во время российского теракта в Вербное воскресенье — она кондуктор, и во время удара работала в том же автобусе, где погибло большинство пассажиров и водитель. А сейчас она — потеряла дом. Выжила только потому, что во время атаки ее не было дома.
«Фашисты, или я не знаю как их называть, я их просто ненавижу за то, что они делают в нашем городе, что столько гибнет людей, столько остаются без жилья, без ничего», — говорит женщина
Сейчас коммунальщики и волонтеры ликвидируют последствия российских ударов. Полиция и представители горсовета принимают заявки на обследование поврежденного имущества, а людям уже начали раздавать необходимые строительные материалы.
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