Женщина ищет дочь с внучкой, а муж - жену: что сейчас происходит в Киеве на месте российского обстрела

Последствия атаки по Киеву / © Associated Press

В Киеве количество из-за кровавого российского обстрела возросло до 15 человек. Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар непосредственно по жилой застройке столицы. Повреждены жилые дома в Дарницком районе — там полностью разрушен подъезд 5 этажного дома. Побило высотки и в Днепровском, Голосеевском, Шевченковском, Деснянском районах. Всего по Киеву одновременно работают полтысячи спасателей, которые разбирают завалы.

В Дарницком районе, где разрушен жилой дом — живыми достали трех человек. Под завалами могут быть еще люди.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Елена Гущик.

Больше всего из-за российского обстрела пострадал Дарницкий район столицы. На месте происшествия работают спасатели.

«На некоторых локация найдены фрагмент тел, мы не можем окончательно утверждать о цифре погибших. После идентификации тел можем говорить о погибших», — говорит пресс-секретарь ГСЧС Украины Светлана Водолага.

Во время эфира журналисты увидели, как спасатели принесли носилки и краном спускали тело еще одного погибшего человека.

Жители этого района вспоминают жуткую ночь:

«На вокзале 5 метров внизу вибрацию услышали. После этого начали люди приносить детей в покрывалах, начали отмывать, аптечку искать на вокзале», — говорит женщина.

Много штабов развернули спасатели, и полицейские, и скорая помощь. Также психологи здесь работают, потому что очень много людей ждут близких.

ТСН пообщалась с мужчиной, который пока не знает, где его жена. Люди приносят воду, еду.

«Здесь сейчас многие ждут родственников. И женщина, которая ждет свою дочь и дочь. Также мужчина, у которого погиб ребенок, девочка. Он здесь сейчас оформляет документы. Также есть мужчина, который ждет, что жену найдут», — говорит психолог ГСЧС.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Женщина ищет ДОЧКУ с ВНУЧКОЙ, а МУЖЧИНА — ДРУЖИНУ! РОДНЫЕ возле РУИН в Киеве надеются на Чудо!

Напомним, в ночь на 28 августа россияне совершили комбинированную атаку по Киеву. Враг использовал «Shahed», дроны-имитаторы, баллистические ракеты, крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».