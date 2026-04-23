Женщина из Днепра придумала, как стать пенсионеркой: ее случайно разоблачили и наказали

Женщина придумала, как стать пенсонеркой

Центральный районный суд города Днепра вынес приговор местной жительнице, которая пыталась обмануть государство и перевозчиков. Женщина нашла на земле чужой документ и решила присвоить его, изменив фотографию.

Об этом говорится в приговоре суда.

Женщина нашла чужое удостоверение и изменила фото там

История началась в начале февраля 2026 года на проспекте Леси Украинки. Женщина нашла возле остановки общественного транспорта пенсионное удостоверение на имя другой женщины. Вместо того, чтобы вернуть документ владелице или полиции, она решила использовать его для собственной выгоды — прежде всего для бесплатного проезда в транспорте.

Дома женщина прибегла к манипуляции: наклеила собственное фото поверх оригинального изображения на защитную термопленку и повторно заламинировала удостоверение. С этим «артефактом» она начала ездить по городу, изображая из себя пенсионерку.

Женщина сама себя выдала

Карьера «пенсионерки» закончилась 10 февраля. Женщина распивала алкоголь возле дома на проспекте Александра Поля, где ее заметили полицейские. На требование предъявить документы женщина уверенно предоставила поддельное удостоверение.

Правоохранители мгновенно заметили следы переклеивания фотографии. При осмотре места происшествия фальшивку изъяли, а против днепрянки открыли уголовное производство.

Приговор суда

Стоит отметить, что обвиняемая только в ноябре 2025 года освободилась из мест лишения свободы, где отбывала срок за незаконное обращение с оружием и взяточничество. Новое преступление она совершила лишь через три месяца после выхода на свободу.

Решение суда: