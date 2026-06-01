Женщина из Хмельницкой области придумала, как зарабатывать десятки тысяч гривен в Facebook и Instagram: она поплатилась

Женщина придумала мошеннические схемы и поплатилась

Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области огласил приговор местной жительнице, которая развернула серию махинаций в популярных социальных сетях.

Используя фейковые профили и запутанные безналичные расчеты через третьих лиц, злоумышленница выманивала у доверчивых граждан крупные суммы денег.

Об этом говорится в приговоре суда.

Схема №1: "займ" от имени общего знакомого в Facebook

Как установил суд при изучении материалов дела, в начале января 2025 года обвиняемая создала в социальной сети "Facebook" фейковую учетную запись. С этого профиля она начала активную переписку с жительницей Шепетовки.

Действуя из корыстных побуждений, мошенница воспользовалась тем, что потерпевшая была уверена, будто общается со своим реальным знакомым. От его имени мошенница попросила срочно перевести деньги. Для сбора средств злоумышленница использовала карточку своей знакомой, заранее соврав ей, что туда должна поступить оплата за товар, который она якобы продает на интернет-ресурсах.

Потерпевшая, не подозревая обмана, двумя траншами (сначала 3 000 гривен, а через два часа - еще 20 000 гривен) перечислила 23 000 гривен со своей карты в "ПриватБанке" на счет в "Универсал Банке", предоставленный мошенницей.

Схема №2: вымышленные услуги и "ложный" платеж в Instagram

В конце февраля 2025 года обвиняемая реализовала другую схему, но уже в Instagram. Создав коммерческий профиль, она заверила новую жертву, что официально предоставляет услуги по размещению рекламных объявлений. Стоимость "продвижения" мошенница оценила в 17 000 гривен.

Для перечисления средств женщина предоставила счет ФЛП, который принадлежал продавцу непродовольственных товаров. Накануне злоумышленница обратилась к этому предпринимателю, якобы желая приобрести вещей на скромную сумму 1 700 гривен, и таким образом выманила его банковские реквизиты.

Потерпевшая ОСОБА_9 согласилась на условия и перевела 17 000 гривен на указанный счет ФЛП. Сразу после этого подсудимая связалась с продавцом товаров, заявив, что "случайно" перевела лишние деньги, и попросила вернуть ей остальные - 15 300 гривен - на ее собственную карточку в банке "ПУМБ". Предприниматель, не зная о преступных махинациях, выполнил просьбу. Таким образом, путем повторного мошенничества женщина выманила у второй жертвы 17 000 гривен.

Что рассказала подсудимая

В судебном заседании женщина полностью признала свою вину в обоих эпизодах интернет-мошенничества, согласилась с правовой квалификацией и искренне раскаялась. Свои противоправные действия молодая женщина, которая сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком, объяснила тяжелыми жизненными обстоятельствами. Она заявила суду, что деньги ей были экстренно необходимы на лечение тяжелобольной матери.

Обвиняемая также добавила, что полностью осознала противоправность своих действий, активно сотрудничала со следствием и еще до вынесения приговора добровольно и в полном объеме вернула все выдуренные деньги обоим потерпевшим. Потерпевшие женщины в суд не явились, прислав письменные заявления, что убытки им возмещены, претензий они не имеют и просят строго не наказывать подсудимую.

Решение суда

Несмотря на то, что фактические обстоятельства дела никем не оспаривались, суд рассмотрел производство по упрощенной процедуре. Судьи учли, что женщина ранее не была судимой, имеет высшее образование, воспитывает малолетнего ребенка и положительно характеризуется по месту жительства. Главными смягчающими обстоятельствами признали искреннее раскаяние и стопроцентное возмещение убытков. Отягчающих факторов выявлено не было.

Шепетовский горрайонный суд постановил:

Женщину признать виновной в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 190 и ч. 2 ст. 190 УК Украины. По совокупности преступлений (путем поглощения менее строгого наказания более строгим) назначить ей окончательное наказание в виде штрафа в размере 3 000 необлагаемых минимумов граждан, что составляет 51 000 гривен. Меру пресечения до вступления приговора в законную силу женщине не избирать. Вещественные доказательства: мобильный телефон марки iPhone 11, который принадлежал осужденной и использовался ею как непосредственное орудие для ведения переписок и мошеннического выманивания средств, официально конфисковать в пользу государства.

Штраф осужденная должна уплатить в доход государства. Приговор может быть обжалован в течение тридцати дней в Хмельницкий апелляционный суд по ограниченным уголовно-процессуальным законом основаниям.

