Женщину наказали за интимное видео / © pixabay.com

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Саксаганский районный суд Кривого Рога вынес приговор местной жительнице, устроившей платную интимную видеотрансляцию на вебкам-платформе. За это женщину оштрафовали на 34 тысячи гривен.

Об этом говорится в приговоре суда от 17 ноября 2026 года.

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Платный эфир, который увидела полиция

Как установило следствие, официально не трудоустроенная уроженка Кривого Рога создала учетную запись на сайте BongaCams и разместила на своей странице прайс-лист с перечнем платных услуг сексуального характера за токены.

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19 января 2026 года около 11:00 утра женщина, находясь в своей квартире, с помощью компьютера и веб-камеры запустила прямую трансляцию порнографического характера в режиме реального времени. Эфир обнаружили и зафиксировали сотрудники полиции во время мониторинга сайта, а судебная искусствоведческая экспертиза подтвердила, что записанное видео относится к продукции порнографического характера.

Судебные материалы / © Единый государственный реестр судебных решений

Соглашение со следствием и решение суда

4 ноября 2026 года обвиняемая заключила с прокурором соглашение о признании вины. В суде женщина полностью признала свою вину, искренне раскаялась и попросила утвердить соглашение.

Суд постановил:

утвердить соглашение о признании вины и признать женщину виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 301 УК Украины (изготовление и распространение видеопродукции порнографического характера);

назначить ей согласованное наказание в виде штрафа в размере 34 000 гривен (2000 необлагаемых минимумов доходов граждан)

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