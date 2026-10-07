Женщина из Львовской области взяла кредиты и проиграла все в казино: она придумала, как не возвращать деньги

Женщина проиграла кредитные средства в казино и обратилась в полицию

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Во Львовской области осудили женщину, которая взяла кредит на 33 000 гривен и проиграла все в онлайн-казино. Чтобы не возвращать долги, женщина обратилась в полицию.

Об этом говорится в приговоре Николаевского районного суда Львовской области.

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Женщина взяла кредиты и проиграла деньги в казино

Как установило следствие, в течение 2024 года женщина оформила микрокредиты в 10 различных финансовых учреждениях (в частности, в ООО «АВЕНТУС Україна», «ЄГРОШІ», «Слон Кредит» и других). Все полученные средства на общую сумму 33 309 гривен она потратила на ставки в онлайн-казино, покупки в местных магазинах и переводы на другие карты.

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Когда пришло время возвращать долги вместе с начисленными процентами, 21 января 2026 года женщина пришла в отделение полиции № 2 в г. Николаев и подала заявление о преступлении. Она заявила, что летом 2024 года неизвестные лица использовали ее персональные данные и оформили на ее имя кредиты, о которых она якобы узнала только в день обращения.

На основании ее заявления правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное с использованием электронно-вычислительной техники). На следующий день во время допроса в качестве потерпевшей женщина, которая была предупреждена об уголовной ответственности, повторно дала ложные показания.

Однако в ходе расследования полицейские выяснили, что все деньги поступали непосредственно на банковские карты заявительницы и были потрачены ею лично.

Признание вины и приговор суда

В ходе судебного заседания женщина полностью признала свою вину, искренне раскаялась и объяснила, что солгала полиции, чтобы скрыть свой проигрыш в казино и избежать уплаты долгов. Учитывая ее раскаяние, суд рассмотрел дело в упрощенном порядке (согласно ч. 3 ст. 349 УПК Украины).

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1 октября 2026 года Николаевский районный суд Львовской области признал женщину виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения, соединенное с обвинением в тяжком преступлении) ич. 2 ст. 384 (заведомо ложные показания потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

При назначении наказания суд учел искреннее раскаяние, отсутствие предыдущих судимостей, помощь ВСУ, а также то, что на иждивении женщины находятся двое малолетних детей и один взрослый сын-студент.

Суд постановил:

Назначить наказание по ч. 2 ст. 383 УК Украины в виде 2 лет лишения свободы, по ч. 2 ст. 384 УК Украины — 2 года и 6 месяцев лишения свободы.

По совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим определить окончательное наказание — 2 года и 6 месяцев лишения свободы .

На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденную от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 1 год .

Обязать женщину периодически являться для регистрации в органы по вопросам пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения.

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Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

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