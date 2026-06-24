Женщина из Одессы придумала, как заработать на интимных услугах, и поплатилась за это

Жительницу Одессы осудили за интимные видео / © pexels.com

Реклама

В Одессе женщину, снимавшую откровенные видео и продававшую их в Telegram, приговорили к испытательному сроку. На суде женщина полностью признала свою вину, объяснив свои действия тяжелым материальным положением.

Об этом говорится в приговоре Хаджибейского районного суда г. Одессы.

Жительница Одессы продавала свои откровенные видео

Как установил суд в ходе открытого заседания, ранее не судимая уроженка Одессы с помощью видеокамеры своего мобильного телефона iPhone 11 сняла два видеофайла с собственным участием, которые «согласно выводам последующих экспертиз содержали признаки порнографического характера». Снятый контент она сохранила в памяти гаджета с целью дальнейшей продажи.

Реклама

Следствием зафиксированы два отдельных эпизода сбыта:

14 февраля 2026 года женщина отправила покупателю два порнографических видеофайла через свой аккаунт в Telegram. В ответ на её банковскую карту АО «Универсал Банк» (Monobank) было перечислено денежное вознаграждение в размере 800 гривен; 9 марта 2026 года жительница Одессы повторно совершила аналогичное правонарушение. В течение 14 минут она отправила тому же покупателю еще пять заранее подготовленных интимных видеозаписей. За эту партию контента на ее карту поступил платеж в размере 670 гривен.

Действия обвиняемой были квалифицированы по ч. 2 и ч. 3 ст. 301 УК Украины (изготовление, хранение порнографической продукции с целью сбыта, а также её сбыт, совершенный повторно).

Упрощённая процедура и искреннее раскаяние в суде

В ходе судебного заседания обвиняемая беспрекословно и в полном объеме признала свою вину в совершении уголовных правонарушений. Учитывая это, прокурор обратился в суд с ходатайством в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 349 УПК Украины — признать нецелесообразным исследование доказательств в отношении тех обстоятельств, которые никем из сторон не оспариваются.

Поскольку участники процесса правильно понимали суть дела и не возражали против сокращённого разбирательства, суд ограничился допросом подсудимой и изучением её личностных характеристик. Обвиняемая подтвердила все факты, изложенные в обвинительном акте, искренне раскаялась и заверила, что пошла на этот шаг исключительно ради получения денег в сложный жизненный период. Суд признал ее показания последовательными и логичными. Единственным смягчающим обстоятельством Фемида признала искреннее раскаяние, отягчающих обстоятельств выявлено не было.

Реклама

Приговор суда

При назначении меры наказания Хаджибейский районный суд Одессы учел степень тяжести преступлений (нетяжкое и тяжкое), полное признание вины, наличие постоянного места жительства и неофициального трудоустройства, а также то, что женщина не состоит на учете у психиатра или нарколога.

Решение суда:

По совокупности преступлений (путем поглощения менее строгого наказания более строгим) женщине назначили окончательное наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с производством кинои видеопродукции сроком на 1 год;

На основании статьи 75 УК Украины осужденную освободили от отбывания основного тюремного срока с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 1 год ;

На осужденную возложили стандартные обязанности: периодически являться для регистрации в органы пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Несмотря на то, что общий чистый доход одесситки от продажи роликов составил всего 1 470 гривен, судебным приговором её обязали уплатить в пользу государства расходы на привлечение экспертов на общую сумму 7 131 гривна 02 копейки (за проведение двух судебных искусствоведческих экспертиз).

Кроме того, суд применил процедуру специальной конфискации на основании статей 96-1 и 96-2 УК Украины. Орудие совершения преступления — мобильный телефон iPhone 11 черного цвета, с которого снимались и отправлялись видеоматериалы, — принудительно и безвозмездно изъято в собственность государства. Меры пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении осужденной не избирались.

Реклама

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Новости партнеров