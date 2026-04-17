Женщина из Ровненской области придумала, как получили 102 тысячи гривен надбавки к пенсии

Женщина придумала, как получать доплату к пенсии

Реклама

Олевский районный суд Житомирской области вынес приговор пенсионерке, которая вместе с сообщником организовала схему незаконного получения повышенной пенсии.

Женщина фиктивно зарегистрировалась в зоне Чернобыльского радиоактивного загрязнения, где фактически никогда не проживала.

Об этом говорится в приговоре суда.

Реклама

Что придумала женщина, чтобы получать повышенную пенсию

Согласно материалам дела, обвиняемая решила воспользоваться нормой закона, которая предусматривает существенные доплаты (два прожиточных минимума) неработающим пенсионерам, проживающим на территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Для реализации плана она договорилась со знакомым, который прописал ее в своем доме в селе Журжевичи (зона гарантированного добровольного отселения). После получения штампа в паспорте и справки от старостинского округа, женщина подала иск в Житомирский окружной административный суд против Пенсионного фонда.

Административный суд, не зная об обмане, удовлетворил иск пенсионерки. На основании этого решения ГУ ПФУ в Житомирской области с июля 2023-го по декабрь 2024 года выплатило женщине 102 816 гривен дополнительных средств.

Все это время пенсионерка фактически проживала в селе Каменное на Ривненщине, не имея никакого отношения к зоне загрязнения на Житомирщине.

Реклама

Что рассказала женщина

Во время судебного заседания женщина полностью признала свою вину. Она подтвердила, что прописалась у знакомого исключительно ради денег и искренне раскаялась. Важным фактом стало то, что она полностью вернула Пенсионному фонду все 102 тысячи гривен нанесенного ущерба еще до вынесения приговора.

Приговор суда

Суд квалифицировал действия женщины по ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Решение суда:

Признать женщину виновной в мошенничестве.

Назначить наказание в виде 1 года лишения свободы .

На основании ст. 75 УК Украины освободить от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

Напомним, во Львове женщина на основании фальшивой справкиМСЭК получала пенсионные выплаты в течение почти четырех лет. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составила 127 400 гривен.