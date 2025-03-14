Женщина из Тернополя празднует сто лет: она рассказала, есть ли секреты долголетия

Украинская националистка, связная ОУН-УПА "Пчелка". Все это – о Марте Блихарь. Женщина в эти дни празднует сто лет. Уроженка Тернополя, юная Марта накануне Второй мировой войны присоединилась к рядам Организации украинских националистов. За что потом провела 10 лет колонии в холодной Сибири.

Сейчас Марта живет с сыном и внуком в Киеве. В свой юбилей женщина приняла корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака и поделилась воспоминаниями и прогнозами.

Сегодня у Марты Яковлевны Блихарь – день открытых дверей. 12 марта Марте Яковлевне исполнилось сто лет. Впрочем, навсегда этот день в ее памяти полон боли. Отец Марты был сечевым стрелком. Когда за ним, уже лежащим больным, в начале 40-х годов прошлого века пришли энкаведисты, мама Марты защищала мужа. И заплатила за это жизнью.

Марта Яковлевна Блихар/Скриншот с видео ТСН

“Он выстрелил в нее, она упала на колени. На моих руках она умирала нынешнего числа 12 марта”, – говорит Марта Яковлевна.

Марта, девичья фамилия Черная, выросла в Тернополе. Женщина вспоминает, родители привили детям любовь к Украине и порядку.

"Порядок был дома, папа говорил, можете идти гулять, танцевать, разгуливать, но сначала надо в церковь", — вспоминает Марта Яковлевна.

Еще подростком Марта присоединяется к рядам ОУН, впоследствии – УПА. Как бы сказали сейчас, была информатором.

"Кто уехал, кто приехал, что им нужно было — все отвечала", — говорит женщина.

Марта выбрала позывной "Пчелка". Гимн ОУН помнит до сих пор.

"Пчелка" утверждает — для украинского подполья и нацисты, и большевики все равно были врагами. Во Второй мировой побеждает СССР. За так называемую подрывную деятельность госпожу Блихар отправляют на каторгу в Сибирь. На десять лет.

"Работала на лесоповале, где, возможно, веками туда не ступала нога человеческая. Я помню, как мы шли, а нас прекращали ужи, или змеи большие, страшные змеи, или медведи. А летом страшная мошка и комары до крови вытесняли лица", – говорит Марта Яковлевна.

Даже с тех страшных лет у Марты есть и положительные воспоминания. Удивительно, но вот это профессиональное фото – сделанное в колонии. Кроме фотосессии, отвлекаться в ссылке помогало хобби. Немногочисленные передачки по воле "Пчелка" превращала в вышивку.

Марта Яковлевна Блихар/Скриншот с видео ТСН

Секретов долголетия Марта Яковлевна не имеет. Тщательно следит за новостями. И уверяет, ни разу не пожалела, что выбрала путь украинского националиста.

“Я не жалела и не жалею сегодня. Я потеряла очень многое. Я не получила то образование, которое хотела, но я еще могла другим рассказать, какие мне говорили – зачем вам нужно – это у меня украинцы спрашивали, вы понимаете? Люблю Украину и другой не буду, до смерти буду любить”, – говорит женщина.

Мечту националистки "Пчелки" о завершении войны угадать нетрудно.

"Хочу, чтобы закончилась победой, иначе не могу сказать, только так", — рассказала Марта Яковлевна.

Раньше мы писали о том, что мужчина прожил 104 дня с искусственным титановым сердцем в рамках революционного исследования.

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