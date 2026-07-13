Женщина из Житомира получила 150 000 гривен доплаты к пенсии: почему её наказали

В Украине осудили пенсионерку / © ТСН

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В Украине женщину, получившую 150 000 гривен в качестве доплаты к пенсии, приговорили к пробационному надзору.

Об этом говорится в приговоре Народичского районного суда Житомирской области.

Как женщина добилась доплаты к пенсии

Суд установил, что «подсудимая, имея высшее образование, досконально знала законодательные нормы. В частности, статью 39 Закона Украины „О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы“, которая после решения Конституционного Суда от 17 июля 2018 года возобновила свое действие в прежней редакции. Эта норма предусматривает существенные ежемесячные доплаты неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зонах радиоактивного загрязнения — в частности, в поселке Народичи, который официально отнесен к зоне обязательного отселения».

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В сентябре 2022 года женщина обратилась в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) Народичского поселкового совета и официально зарегистрировала своё место жительства в посёлке Народичи в доме знакомого. Однако фактически женщина продолжала постоянно проживать в собственной квартире в городе Житомире.

ПФУ обязали выплачивать средства по решению Житомирского административного суда

После получения прописки в октябре 2022 года пенсионерка обратилась с заявлением в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Житомирской области с требованием начислить ей законное повышение пенсии. Получив от ПФУ официальный отказ, женщина подала официальный иск в Житомирский окружной административный суд. В исковом заявлении она указала заведомо ложные сведения о том, что она якобы действительно постоянно проживает на загрязненной территории на законных основаниях. 2 марта 2023 года административный суд вынес решение в её пользу и обязал Пенсионный фонд начислить ей надбавку к пенсии в размере трёх прожиточных минимумов для трудоспособных лиц ежемесячноежемесячно.

В период с 1 мая 2023 года по 31 декабря 2024 года Пенсионный фонд выплатил женщине 149 234 гривны 70 копеек.

Как разоблачили пенсионерку и о чём она рассказала

Афера раскрылась после проверки правоохранительных органов. Полиция составила официальный акт, подтверждающий фактическое место жительства, а в ходе осмотра помещения в январе 2026 года окончательно подтвердилось, что по месту прописки в Народичах пенсионерка никогда не появлялась, а соседи её не знают. Также следователи приобщили к материалам дела данные оператора мобильной связи «Киевстар» (на DVD-R-диске), которые четко зафиксировали, что телефон женщины во время получения выплат постоянно находился в Житомире.

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В ходе судебного заседания обвиняемая полностью признала свою вину в совершении уголовного правонарушения по части 1 статьи 190 УК Украины (мошенничество). Она искренне раскаялась, подтвердила все обстоятельства фиктивного изменения регистрации ради денег и заявила, что крайне сожалеет о содеянном.

Приговор суда

Народицкий районный суд постановил:

Признать женщину виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 190 УК Украины.

Назначить ей наказание в виде 1 года пробационного надзора .

Возложить на осужденную обязанности периодически являться для регистрации в органы пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не выезжать за пределы Украины без официального согласования.

Гражданский иск Главного управления Пенсионного фонда в Житомирской области о возмещении материального ущерба суд удовлетворил частично. Поскольку в ходе судебного разбирательства обвиняемая уже успела добровольно вернуть государству первые 5 000 гривен (согласно квитанции от 6 июня 2026 года), суд постановил взыскать с неё в пользу ПФУ оставшуюся сумму — 144 234 гривны 70 копеек.

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