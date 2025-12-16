- Дата публикации
Женщина из Житомирской области родила «футбольную команду»: как семья воспитывает 11 детей (фото, видео)
Многодетная женщина рассказала, как, несмотря на сложности, воспитывает 11 детей.
В селе Соболевка Брусиловского района Житомирской области одна из семей воспитывает 11 детей, 10 из которых несовершеннолетние, самому младшему ребенку — 3 года, а для одного из своих сыновей, 11-летнего подростка, мать ищет интернат, чтобы оформить его туда для временного пребывания.
На днях об этой семье снял видео житомирский блогер Артем Сохацкий (см. видео ниже — Ред.). Он снял условия, в которых живет эта семья, после чего под роликом в соцсетях появились сотни комментариев крайне разного содержания — от оскорбительных до тех, где люди пытаются поддержать многодетную семью.
Многодетная семья: о чем рассказала мать 11 детей
ТСН.ua разыскал в Житомирской области эту женщину и пообщался с ней. В ответ всем, кто в соцсетях написал, мол, зачем рожать столько детей, если условия проживания нуждаются в улучшении, Татьяна Головасюк, которой чуть больше 40 лет, коротко ответила: «Я не буду делать аборты. Это большой грех. И ребенка же не оставишь в роддоме».
О своем быте Татьяна рассказывает следующее: «Мы воспитываем 11 детей вместе с мужем. Младшему ребенку 3 года, самому старшему будет 20 в феврале».
По ее словам, среди детей есть 11-летний мальчик с инвалидностью, которого она хотела бы оформить в интернат.
«Мы бы его посещали, на выходные бы забирали. Тогда и я могла бы пойти работать. Он ходит, но не разговаривает. Принимает сильнодействующие препараты», — говорит она.
На вопрос о том, как она справляется с таким количеством детей, Татьяна ответила так: «Я привыкла. В школу ходят семеро детей, среди детей больше мальчиков — 6, а девочек — 5».
К этому она добавляет, что в доме мало места для всех. «В доме две комнаты, одна из которых — детская, есть коридор, кладовая и кухня. Все дети спят в одной комнате. В самой большой. Там стоят три дивана и одна кровать. У ребенка с инвалидностью в прихожей есть своя кровать», — говорит Татьяна.
Кроме того, она ответила, что ни она, ни муж не работают, потому как в селе нет возможности трудоустроиться.
«Ежемесячно я на всех детей получаю 8 тысяч 300 гривен. Всего 8300», — рассказывает мать 11 детей.
Новый дом для семьи: вопрос рассматривается
В Брусиловском сельском совете, которому подчинено село Соболевка, отвергают обвинения в том, что, мол, соцслужбы не реагируют на ситуацию в этой семье.
«Эта семья состоит на учете, есть социальное сопровождение. В семье 10 несовершеннолетних детей. Для них в первую очередь выделяется гуманитарная помощь, поступающая в общину. Дом действительно маленький, и места недостаточно. Семья состоит на квартирном учете. Рассматривался вопрос о выделении им помещения, где был фельдшерско-акушерский пункт. Но нужны средства для ремонта», — сообщила руководительница местной службы по делам детей Виктория Потийчук.
По ее данным, муж Татьяны действительно не трудоустроен.
«Они обрабатывают огород, держат скот. Что касается дома, который у них есть, то, чтобы побелить его и покрасить внутри — для этого не нужно много средств. Что касается детей, то они накормлены, одеты, оснований для их изъятия нет. У нас нет сообщений о том, чтобы дети без уважительных причин пропускали школьные уроки. Эта семья находится под постоянным нашим контролем», — уточняет она.
В свою очередь, недавно посещавший эту семью житомирский блогер Артем Сохацкий назвал условия проживания одним предложением: «Условия жесткие».
При этом он выразил надежду, что, возможно, совместными усилиями можно будет добиться того, чтобы у этой семьи появился новый, более просторный дом.