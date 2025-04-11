Женщина, муж которой пропал на войне, работала на Россию и готовила теракты

Юлия, подозреваемая в госизмене / © ТСН

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Агентов ФСБ задержала СБУ в Хмельницкой области. Это 24-летняя женщина и ее 57-летний сожитель. Вместе конструировали взрывные устройства, которые планировали закладывать под машины местных депутатов в Каменце-Подольском. А перед этим уже выполнили так называемые «тестовые задания» — сжигали помещение сельсоветов.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Анны Махно.

Юлии — 24 года. У нее трое детей, последнего родила уже после задержания. Женщина соглашается говорить на камеру. А вот ее 57-летний сожитель просит не показывать лицо. Обоих задержали за госпредательство.

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Российский куратор вышел на Юлию в соцсетях. Говорит, пыталась там найти своего без вести пропавшего на войне мужа. А после получения задач приобщила к ним другого.

«Я не общался ни с кем. Это все Юля. Она меня просила, она беременна и знаете, чтобы женщина не нервничала», — говорит мужчина.

Первые задачи — за вознаграждение поджечь сельсоветы. Кто был главным пара не придет к согласию. Успели поджечь 3 здания. А следующее задание было изготовить взрывчатку.

«Он давал список, что скупать, я не понимала вообще, что это должно быть. Сообщник, конечно, понял, он старший мужчина, он все сразу понял», — говорит Юлия.

«Они ясно понимали, что они готовят. Уже им удалось подготовить телефон, который должен был активировать детонатор», — говорит оперативник.

Взрывчатка / © ТСН

А параллельно, говорят в СБУ, фигуранты помогали составлять список потенциальных жертв местных депутатов.

«Опрос анонимный за кого бы люди голосовали, кого бы они хотели видеть. Это он хотел знать», — говорит Юлия.

Куратор согласовал список из 8 человек, за которыми Юлия и Игорь должны были следить. Во время обысков у них обнаружили столько взрывчатки, что страшно представить последствия.

«Тротиловый эквивалент, которой составляет более 7 килограммов. Взрыв он способен разрушить несколькоэтажное здание», — говорит оперативник.

В СБУ говорят, враг пытается всячески дестабилизировать ситуацию, а агентов часто использует в качестве смертников. В феврале именно в Каменец-Подольском возле ТЦК погиб мужчина, даже не знавший, что доставляет. Сам взрыв готовили двое — пожилой мужчина и 17-летний юноша. Оба задержаны. Им грозит пожизненное. Как и Юлии с Игорем, теракт, который в СБУ предупредили.

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Дата публикации 19:36, 11.04.25 Количество просмотров 55 ТСН новости 19:00 11 апреля. Громкое задержание в СБУ! Переговоры США и РФ!