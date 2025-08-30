Женщина на Львовщине нашла подземелье с деньгами: фото, видео

На Львовщине женщина обнаружила на своем участке уникальные древние подземелья / © ТСН

На Львовщине в селе Новое Мисто Самборского района владелица одного из частных участков, Алеся Перекопская, обнаружила под своей территорией большие обустроенные подземелья, возраст которых может достигать более 500 лет. Масштаб этих помещений немалый, поэтому есть предположение, что под землей может располагаться подземный городок в миниатюре.

Кроме того, в этих подземельях были обнаружены монеты и фрагменты украшений, о ценности которых может дать ответ специальная экспертиза.

По словам Алеси Перекопской, есть также находки времен прошлых мировых войн, а, по словам местных, были случаи, когда в этом радиусе находили золото. По данным открытых источников, история поселения на территории современного Нового Миста начинается в 10 веке.

Как рассказала в комментарии для ТСН.ua Алеся Перекопская, этот участок площадью в 20 соток достался ей в наследство и сейчас так сложились обстоятельства, что она хочет его продать.

Так выглядит загадочная территория А.Перекопской. Фото А.Перекопской

Тот самый участок с загадочными подземельями. Фото предоставлено А.Перекопской

Так выглядит одно из подземелий. Скриншот с видео А.Перекопской

«Этот участок — частная собственность. Он расположена напротив ратуши. Под ним, моим участком, подвалы, два из которых удалось сохранить. На этом участке в доме жила моя прабабушка. Однажды мы решили снести дом, а во время строительных работах оказалось, что под землей расположены подвалы. Подвал на подвале. Я начала изучать историю этого места. Оказалось, что раньше, до 1943 года, здесь жили евреи, потом — моя прабабушка», — говорит владелица участка.

Вход в подземелье. Фото предоставлено А.Перекопской

По ее словам, по семейным обстоятельствам планы строительства нового дома изменились и сейчас он продает этот участок, рыночная цена которого составляет 70 тысяч долларов.

Вход в подземелье. Фото предоставлено А.Перекопской

«Когда рыли котлован, то было обнаружено подземелье. Местные называют такие помещения сводами. Куда оно ведет — загадка. Напротив есть костёл 12 века. Участок расположен в центре села, почти на границе с Польшей, 10 минут езды до пункта пропуска, а вообще их, пунктов пропуска рядом — три. 6 км до Перемышля. Другими словами, все очень интересно. Есть древняя подземная пекарня и подвал с четырьмя выходами. Под участком есть еще подземелье. В общей сложности есть 2 сохранившихся подвала. Когда я обнаружила все это, начала изучать историю. Кирпич, которым обложено одно из помещений, тоже имеет давнюю историю, для ценителей это может оказаться настоящим сокровищем. Местные жители говорят, что примерно 5 лет назад здесь неподалеку нашли какой-то меч, также есть свидетельство о том, что здесь при каких-то обстоятельствах находились древние римляне», — говорит Алеся Перекопская.

Чтобы добраться к подземелью, понадобился экскаватор. Скриншот с видео А.Перекопской.

Уроженец этих краев, серьезно исследующий их историю, Андрей Пушак, рассказал нам следующее: «Новое Мисто находится в 7 километрах от города Добромыль. В 2017 году я принялся реконструировать замок Гербуртов (Гербурты были благородным родом, владевшим Добромылем — Ред.). Гербурты получили этот край от польского короля в 1374 году. Гербурты служили Даниилу Галицкому, с тех пор получили статус руководителей края за службу Даниилу Галицкому и потомкам. То есть получили земли Добромыльского края. В том числе и Новое Мисто».

И продолжает: «Здесь каждый квадратный метр — история. В Новом Мисте Гербурты построили костел Святого Мартина. Он был покровителем воинства. В Новом Мисте, на этом участке, скорее всего была синагога, потому что там проживало много евреев. Затем сделали подвалы, пекарню. При строительстве синагог строились подземелья, хранилища. В них держали деньги. Евреи были там, где бизнес. А бизнес был, потому как была добыча соли».

По мнению Пушака, подземелье, которые нашла Алеся Перекопская — это часть древней пекарни.

«Выпечка хлеба была прибыльным делом. Там были печи», — говорит он.

Одна из находок А.Перекопской. Фото: А.Перекопская

Еще одна находка. Фото: А. Перекопская

На уточняющий вопрос о том, сколько лет или сотен лет этим подземельям, Андрей Пушак говорит следующее: «Добромылю дали Магдебургское право в 1566 году. А Новое Мисто получил Магдебургское право гораздо раньше (из открытых источников известно, что оно был получено в 1463 году — Ред.). Приблизительно сто лет раньше. Это говорит о том, что Новое Мисто имело статус города раньше Добромыля. Здесь была крупная торговля, Новое Мисто страдало от набегов татар, затем в Первую мировую войну многие ценные здания уничтожили россияне. Касательно подземелий — им точно 500 лет».

При этом Андрей Пушак говорит, что есть мифы о том, что эти подземелья ведут к границе с Польшей, но подтверждений этому нет.

