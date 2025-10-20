Женщина на Тернопольщине родила и оставила младенца посреди улицы: как она это объяснила

На Тернопольщине спасли младенца, которого бросила мать / © pixabay.com

В Тернопольской области к 2 годам испытательного срока приговорили женщину, которая тайно родила и оставила младенца посреди улицы. Ребенка заметили случайные прохожие и спасли.

Об этом говорится в приговоре Збаражского районного суда Тернопольской области.

По данным суда, женщина 20 апреля 2025 года в 4:00 самостоятельно родила младенца. Она никому не рассказывала о беременности и не вызывала медиков.

Далее она завернула ребенка и положила в сумку и вывезла в поселок Вишневец Кременецкого района. Там роженица оставила ребенка на почве возле заброшенного магазина. К счастью, случайные прохожие заметили ребенка и вызвали медиков.

На суде женщина вину признала и раскаялась. Она рассказала, что родила ребенка тайно от родственников.

«После рождения ребенка она, в тот же день, примерно в 10 часов, в сумке перенесла ребенка на улицу Богуна в поселке Вишневец Кременецкого района, где, вытащив его из сумки, положила его на грунтовое покрытие возле недействующего магазина, а сама вернулась к своему дому», — говорится в материалах суда.

Суд проанализировал материалы дела и признал женщину виновной по ч. 2 ст. 135 УК Украины. Ее приговорили к 2 годам испытательного срока.

