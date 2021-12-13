Женщина, наиболее пострадавшая во время аварии на переходе в Луцке, в критическом состоянии

Женщина, наиболее пострадавшая во время аварии на переходе в Луцке, в критическом состоянии

16-летнего водителя взяли под стражу повторно.

Несовершеннолетнего водителя, причинившего крупную аварию в Луцке, задержали. Накануне он вместе с двумя друзьями, сидевшими в салоне авто, въехал в толпу людей. Нарушителям 15 и 16 лет вместе в авто они носились по городу и свои развлечения снимали на видео. Сначала сообщалось о пяти пострадавших, впрочем, по обновленной информации, на "зебре" подростки врезались и травмировали шестерых человек. Больше всего пострадали 39-летняя женщина и ее 5-летний сын.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Женщина сейчас в областной больнице, по сломам медиков, ее состояние критическое. Она до сих пор находится в коме в реанимации. Медики не делают прогнозы. «Диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма, перелом правой верхней конечности, левой нижней конечности», — рассказывают врачи.

В другой – детской больнице, и 5-летний сын потерпевшей. У ребенка ушибленная рана лба. Его жизни, по словам медиков, угрозы нет. С мальчиком сейчас родственники, должен работать детский психолог.

Тем временем 16-летний водитель пока находится в СИЗО. Сначала его вместе с двумя пассажирами задержали, впоследствии всех троих отпустили, но в конце концов водителя вернули под стражу. Когда ему будут выбирать меру пресечения, еще неизвестно.

«Сегодня ему будет объявлено подозрение — нарушение ПДД, повлекшее тяжкие телесные повреждения. За содеянное ему грозит от 3 до 8 лет», – рассказывают в полиции.

Подросток учится в местном училище, до сих пор проблем с законом у него не было. Семья на учете в соцслужбах не стоит. Авто, на котором он ехал, вроде бы принадлежит отчиму. Отец парня умер, ныне отчим по заработкам.

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Напомним, что все произошло в спальном районе Луцка, на пешеходном переходе автомобиль влетает в людей. Женщину с ребенком, говорят очевидцы, легковушка проносит еще несколько метров, после чего — крушит дорожный знак.

Водитель и его друзья пытались скрыться, но их забрали в отделение полиции.

Оказалось, что подростков преследовала полиция за нарушение правил, потому они и убегали. Все еще успевали фиксировать на телефоне и выкладывать в социальные сети. Предварительно, ребята были трезвые.

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