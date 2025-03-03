Женщина не выпускает из рук кусок хлеба: как происходит эвакуация из Донецкой области

В Днепропетровской области действует транзитный пункт для переселенцев. Здесь регистрируют переселенцев из Донецкой области, выдают помощь и подыскивают жилье.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

Волонтеры общественной организации "Схид SOS" эвакуировали шесть человек, нескольким из них уже более 90 лет. Эта общественная организация эвакуирует преимущественно самую сложную категорию переселенцев - пожилых, маломобильных, одиноких. Самые тяжелые едут в больницу. Другие на регистрацию. Оказавшись в безопасности, немного выдыхают и даже шутят.

Две пожилые дамы имеют документы и на здоровье не жалуются, поэтому вскоре поедут в свой временный дом, который им обеспечат волонтеры. Пани Мария кунит в кресле колесном. Детей имеет, но им, похоже, не до матери. Поэтому доверяет свою жизнь малознакомым людям. Верит, позаботятся. Женщина из Калиновки, это рядом с Покровском. С удивлением узнает, что ей уже 85. Вещей не взяла никаких, до сих пор озадачена.

Мария из Калиновки

Искать новый дом с достойными условиями для людей, нуждающихся в уходе, очень трудно, рассказывает эвакуатор Ольга Владимирова.

"Мест по Украине для таких людей катастрофически мало, они появляются, как ни цинично это звучит только, когда кто-то умирает. На опасных территориях пока остается около 150 человек, которые уже подали заявки, которых мы не можем вывезти, потому что некуда", - говорит Ольга Владимирова.

Каждый третий переселенец, говорят в транзитном пункте, имеет проблемы с документами, часто не знает, где родные. Как вот эта женщина, которая впервые за долгое время нормально поела и теперь не выпускает из рук кусочек хлеба. Восстановить утраченные в разбомбленных домах документы, искать родных и не только помогают волонтеры и соцработники. Их здесь несколько десятков.

Следующий этап - найти жилье для людей, которые не нуждаются в специальном уходе, в то же время их не могут приютить родственники или знакомые. Переселенцев из Донецкой области сейчас принимают 13 областей Украины.

"Пока проблем нет. Здесь нам доказывают, какая область, какая община будет принимать наших жителей. В каждом месте по-разному, но в основном это общежития", - говорит координатор транзитного центра для переселенцев Алла Рябцева.

Транзитный пункт

Этот транзитный пункт в Днепропетровской области работает с сентября. До этого действовал в Покровске Донецкой области, когда же условия там стали невыносимыми и переместился в Павлоград. Бывают дни, когда через него проходят до сотни переселенцев. И чем ближе подбирается фронт, тем больше их становится.

До слез! Женщина не выпускает из рук кусок хлеба: вся правда об эвакуации из Донбасса

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