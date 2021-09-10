Женщина погибла во время ночного пожара в 9-этажке Киева: видео

Женщина погибла во время ночного пожара в 9-этажке Киева: видео

Пожар удалось ликвидировать за два часа, но квартира выгорела полностью.

В Киеве 63-летняя женщина погибла во время ночного пожара в 9-этажке.

Загорелось около часа ночи на восьмом этаже.

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Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 10 сентября.

Огонь распространился на четыре соседних помещения.

Шесть человек из огня эвакуировали пожарные, еще с полсотни на улицу вышли сами.

Пожар удалось ликвидировать за два часа. За это время квартира, где загорелось, выгорела полностью.

Спасатели сообщают, когда разгребали остатки мебели, обнаружили тело женщины.

Что стало причиной пожара, сейчас устанавливают следователи.

Напомним, в Киеве и Броварах горели крыши 5-этажек.

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