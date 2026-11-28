Встреча матери и сына / © ТСН

Реклама

К защитникам Орехова — бойцам 65-й отдельной механизированной бригады — обратился их сослуживец, который служит там, с просьбой помочь забрать родителей из города.

Отец погиб от артиллерийского обстрела, а мать пряталась в подвалах разрушенных домов. Наши военные искали именно её, чтобы вывести на пункт эвакуации, и нашли её.

Реклама

Об этом говорится в репортаже ТСН.

Реклама

Встреча после почти годичной разлуки

Сын обнимает мать. Они не виделись почти год. Татьяну Ивановну наши военные смогли вывести из Орехова.

«Малый», военнослужащий 65-й ОМБр ВСУ: «Бабушку мы вывезли вчера, из Орехова её вывели с большим трудом. Она у нас пробыла сутки. И с такими же трудностями вывозили уже из Тавриевска, везём в Запорожье».

Чтобы найти женщину в городе и эвакуировать её, военные разрабатывали целую спецоперацию. Ребята узнали об этом от своего сослуживца — ведь речь шла о его матери и отце. Ему позвонила соседка из Орехова.

Похоронила мужа во дворе и вышла под дождь: как проходила эвакуация

Пенсионеры Гусаровы до последнего оставались в городе. Кормили оставшихся собак и работали на огороде. На эвакуацию Татьяна согласилась после смерти мужа — его похоронила во дворе. Их дом разнесли снаряды, она переехала в другой многоэтажный дом. Там её и нашли военные.

Реклама

Татьяна Гусарова, эвакуированная из Орехова: «Сложно описать, это было нечто — дождь, но мы и ждали дождя, потому что без дождя там дроны на каждом шагу, и так два «ждуна» поймали. Ребята замечательные, спасибо им, они меня просто тащили, ну, я и сама старалась».

Несколько суток они шли шаг за шагом по ночному Ореховому к месту эвакуации. Противник усилил удары по городу. Дроны и управляемые авиабомбы уничтожают жилую застройку, в которой до сих пор остаются жители.

Татьяна Гусарова, эвакуированная из Орехова: «Бросайте все хозяйство, бросайте все, не цепляйтесь за все это, нужно уходить, потому что иначе ваша жизнь там закончится в любой момент, ведь вот секунда — и тебя уже нет, как мужчину, полного сил, но один выстрел — и его уже нет».

«Потеряли дом, но не семью и веру»

После потери мужа у Татьяны Гусаровой остался сын, который служит в армии и защищает окрестности родного Орехова, и невестка, которая теперь ухаживает за ней в Запорожье. Они лишились дома, но не семьи и веры.

Реклама

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Проблемы со светом в Днепре! Вспышка туберкулёза! Непогода обрушится на Украину! | ТСН 19:00 27 ноября

Новости партнеров

Новости партнеров