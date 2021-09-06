Женщина, потерявшая отца в катастрофе MH17, обвинила в суде "российский режим" во лжи

Она обратилась к "российскому режиму" цитатой из "Архипелаг ГУЛАГ"

Суд Нидерландов слушает родственников и близких погибших в результате катастрофы Boeing MH17 над оккупированным Донбассом летом 2014 года. Вследствие крушения, вызванного ракетой российской установки «Бук», погибло 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Час назад началось заседание суда. Уже заслушивают первых докладчика. Женщина, которая тратила в катастрофе отца и мачеху, заявила с первых слов, что обращается к «российскому режиму» и процитировала на русском строки из книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».

«Они лгут, мы знаем, что они врут. Они знают, что мы знаем, что они лгут», — заявила она.

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В общем слово получат около 90 родственников погибших в крушение. Некоторые родственники будут лично присутствовать в зале суда. С другими свяжутся через видеосвязь. Еще сотни членов семей погибших написали заявления, которые будут зачитаны в суде и добавлены к уголовному делу. Будут зачитаны заявления родственников из Австралии и Новой Зеландии, Канады, Малайзии, кто не смог приехать в Нидерланды из-за коронавирусных ограничений. Ожидается, что это будут очень эмоциональный момент.

Суд разрешил демонстрировать фотографии и показывать видео своих близких, или показывать личные вещи. Все это, чтобы продемонстрировать, насколько тяжелое горе постигло сотни невинных людей.

Сейчас суд рассматривает обвинения против четырех подозреваемых. Это Игорь Гиркин, экс-офицер ФСБ, в 2014 называл себя министром обороны «ДНР», также граждане России Сергей Дубинский и Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Международная следственная группа расследовала дело шесть лет и пришла к выводу, это эти лица причастны к транспортировке и использования зенитно-ракетного комплекса «Бук», который и сбил Boeing.

Однако следствие не остановилось и продолжает искать других причастных к трагедии. Оказать поддержку следствию пытается прокуратура Украины. Так на этой неделе к слушаниям впервые присоединится украинская делегация во главе с украинским прокурором Ириной Венедиктов. Она посетит слушания суда в четверг и отдельно хочет возложить цветы к Меморилу памяти погибших рейса MH17.

Новости мира: суд Нидерландов слушает родственников погибших в результате катастрофы Боинга MH17

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