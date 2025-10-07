Женщина родила троих детей, чтобы муж смог уехать из Украины: как он "отблагодарил"

Адвокаты Кристина Очкур и Мария Левченко / © ТСН

Адвокаты Кристина Очкур и Мария Левченко рассказали, как в Украине используют детей, чтобы избежать мобилизации и выехать за границу. Они рассказали несколько историй, как отец использовал женщину и своих детей, а потом бросил их на произвол судьбы.

Об этом они рассказали в интервью ТСН.ua.

Адвокаты рассказали несколько историй, как родители после того, как выехали за границу отказались от своих детей.

«Женщины реально на это идут. У нас есть варианты, когда мужчины с женщинами и этими детьми выезжали за границу и там покидали семью. Был кейс, когда женщина в роддоме, она не была в браке, оставила ребенка, чтобы он его забрал. Они втроем выехали за границу и он ее бросил с ребенком, на которого у нее нет документов. Девушки жизнь длинная и рисковать жизнью детей ради мужа не стоит. У нас много кейсов, где дети находятся за границей в детских домах», — сказали они.

Адвокаты также рассказали историю, когда женщина с детьми выехала за границу и нашла там новую любовь. После этого малышей изъяли, а их отец пытается вернуть детей в Украину.

«Детей изымают, отцу детей не выдают. А дети — в детдоме. Очень много детей изымается за границей у украинок. Особенно в Германии», — сказали они.

