Женщина, родившая 18-го ребенка, в своем селе такая не одна: какими семьями славится Глинное в Ровенской области

В селе есть жительница, которая родила уже 19 детей.

43-летняя жительница Ровенщины родила своего 18 ребенка, назвала дочь Магдалиной. Девочка стала шестой сестричкой в семье, а еще у нее 12 братиков. Нынешние роды прошли хорошо, говорят медики, говорится в ТСН.

Дома Магдалинку ждет папа, 12 братьев, самому старшему из которых уже 24 года, и 5 сестер. Девочка стала 18-м ребенком в семье. "3 килограмма 300 грамм, 55 сантиметров, она здоровая, доношенная, имеет небольшую желтушку", — констатируют в больнице.

По показам роженицы делали кесарево сечение, но мама, и младенец чувствуют себя хорошо.

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18 детей в семье — для кого-то диковинка, а вот для ровенского Полесья дело обычное, а для села Глинное — вообще норма, ведь село славится многодетными семьями.

Именно из него, уже другая многодетная мать, Светлана Ковалевич, несколько лет назад родившая 19-го ребенка. Назарчику уже 4 года, а дети постарше уже поженились, имеют и своих детей. У Светланы с мужем уже 24 внуков. Незнакомцы, говорит, удивляются как можно всех по именам запомнить.

Каждый год беременеть и рожать действительно утомительно для организма женщины, говорят акушеры-гинекологи, но всегда рады малышам. "Если брать социальный аспект, то благодаря таким женщинам наша область из года в год занимала первое место по рождаемости", говорят медики.

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Тем более за последний год в Украине рождаемость уменьшилась. “Родилось на 30 процентов меньше новорожденных. Это обычно было связано с военными действиями, с эмиграцией наших женщин, с тем, что наши мужчины воюют”, — убеждают врачи.

На днях новорожденную Магдалену с матерью выпишут домой. Вернется ли в роддом по 19-ти, а может и 20-м малышам, Мария еще не думает. А вот медики приглашают. “Люди, рожайте. Нам нужно будущее нашей Украины. Дети – это будущее нашей страны”, — говорят в больнице.

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