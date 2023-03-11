Женщина сгорела заживо, а мужчине оторвало руку: шокирующие подробности обстрела автобусной остановки в Херсоне

В четверг утром, 9 марта, россияне нанесли очередной удар по Херсону – враг атаковал автобусную остановку, когда там были люди. В результате атаки четыре человека погибли, один человек в тяжелом состоянии находится в больнице.

Корреспондент ТСН Маргарита Потапова рассказала шокирующие детали атаки по Херсону.

На месте удара окупантов в Херсоне теперь осталась лишь изуродованная остановка, выгоревший киоск, битое стекло и металлические обломки на дороге.

Внутри киоска дотла выгорело все, здесь погибла продавщица по имени Елена, ей было 34 года. Она сгорела заживо.

У дома 80-летней Нели Ивановны во время обстрела проходили двое мужчин.

"Один мертвый был накрыт, другой лежал – руку оторвало, покалечило живот, был весь в крови просто. Воды я не могла ему дать, он весь в крови – я воду подставляю он не пьет", — рассказала бабушка.

Как рассказала другая очевидица, раненого мужчину по имени Николай доставили в больницу, он в тяжелом состоянии. А другого погибшего узнали только по кроссовкам.

Напомним, 9 марта в Херсоне прогремели мощные взрывы. Россияне нанесли очередной удар по автобусной остановке, где находились люди.

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