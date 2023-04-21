Женщина спасла из оккупации троих брошенных в больнице детей, отдать в интернат уже не смогла и стала им мамой

С детьми работает психолог, но они признаются, что главная реабилитация после пережитых обстрелов и оккупации – это ощущение дома, прогулки на улице без взрывов и четырехлапые друзья.

В Украине за год войны на 400 приемных семей семейной опеки стало меньше. Это более тысячи детей, оставшихся в интернате вместо семьи. В то же время, даже в разгар войны украинцы с риском для жизни вывозят сирот из-под обстрелов и становятся для них новой семьей, говорится в ТСН.

Шестилетняя Александра и четырехлетняя Виктория привыкают жить в своей комнате и со своими игрушками. Вместе со старшим братом они жили на окраине поселка Двуречная Харьковской области. Мама была одиночка, пьянствовала и выезжать из под обстрелов не хотела. Дети были голодны, поэтому их пришлось спасать представителям социальной службы. Так они оказались в больнице без родителей на оккупированной врагом территории. Россияне предлагали детям уехать, но те отказались категорически. Тогда случилось неожиданное — оккупанты оставили их в больнице, пока о детях не узнала Надежда Помагаева.

Надежда до войны воспитывала 4 детей в соседнем селе. Младшего четырехлетнего Даниила из интерната забрали за пару недель до полномасштабного нападения. Пережив вместе оккупацию и обстрел, когда появилась возможность эвакуироваться, Надежда вместе со своими решилась вывезти еще троих найденншей из больницы. "Так я забрала Диму, Сашу и Викторию. Подписала расписку, предоставила свои паспортные данные. Приехали мы к спасателям и благодаря их поддержке, приехали волонтеры, забрали нас. Было так страшно, боялась смерти, что дети сами останутся. Или меня убьют или их”, — вспоминает свои переживания женщина.

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Но длинный путь с линии фронта в Харьков напугал, но и очень сблизил новую семью. Отдать детей снова в интернат Надежда уже не могла. Женщина стала мамой-воспитательницей и создали с мужем детский дом семейного типа для 7 детей. Пока отец детей на фронте, многодетной семье переселенцев в Харькове соцслужбы нашли пристанище и большой дом. “Предложила им дом, в который они сейчас заселились, и когда они уезжали, они вывезли 3 детей, оставшихся без родительской опеки. Дети очень привязались к семье и сказали, что мы в другую семью не пойдем, только к тете Наде. Это свидетельствует о том, что это действительно человек, который занимается детьми, который смог в такое сложное время заручиться доверием детей”, — говорят в соцслужбе.

В Украине около 2 тысяч приемных и детских домов семейного типа. Всего в таких семьях воспитывают около 15 тысяч детей сирот или лишенных родительских прав. За время войны более 400 приемных семей закрылись, а это более тысячи детей, не получивших воспитание в семье. В Минсоцполитики говорят, что назрела необходимость изменений в развитии семейных форм в стране. Анализ и опрос среди приемных родителей проявил готовность украинцев брать детей у семьи, но и их одиночество в решении медицинских, психологических и образовательных потребностей этих детей — это планируют изменить.

В семье же Надежды сестрички научились помогать на кухне и стали лучше разговаривать. У ребят собственные комнаты и новый домашний любимец — котенок, который привезли детям из Купянска по имени "Азов".

Новые семьи для изуродованных войной: жизнь приемных детей после деоккупации

С детьми работает психолог, здесь частые гости социальные педагоги, но дети признаются, что главная реабилитация после пережитых обстрелов и оккупации – это ощущение дома, прогулки на улице без взрывов и четырехлапые друзья.

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