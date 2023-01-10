Женщина усыновила 4 детей из Купянска, отец которых погиб, спасая их от кассетного снаряда

Богдан, Ангелина, Елена и Валерий — четырех детей отец воспитывал сам на протяжении последних семи лет, когда мать лишили родительских прав.
Четверо детей из Купянска остались сиротами, когда отец, воспитывавший детей сам, погиб, закрыв их собой от кассетного снаряда, говорится в ТСН.
Мать уже давно лишили родительских прав, других родственников у них не было, так что оформить опекунство было некому. Случайная встреча в больнице коренным образом изменила судьбу детей — теперь у них есть семья и большое количество благотворителей, которые им помогают. «Наш путь был тяжелым, я хочу для них стать даже не мамой, а оберегом. Я хочу для них стать щитом”, — говорит мама уже 6 действуйте Ольга.
Богдан, Ангелина, Елена и Валерий — четырех детей отец воспитывал сам на протяжении последних семи лет, когда мать лишили родительских прав. Семья Савельевых жила в Купянске. После освобождения города от кафиров не было еще и дня, когда бы россияне не наносили по нему ударов. Так было и тогда, когда отец детей Сергей вместе со старейшим Богданом и самой молодой Ангелиной пошел за гуманитарной помощью. "Ангелина помнит отрывками, но я даже не хочу. Богдан сам начал со временем рассказывать, как это все случилось, но некоторые моменты он держит, никому не хочет об этом рассказывать", — рассказывает Ольга.
Они только успели пересечь соседнюю улицу, как российские оккупанты начали обстрел. “Прилетела кассетная бомба. Отец прикрыл своим телом Богдана и Ангелину и, таким образом, спас их. Он погиб, а детей героически спас”, – рассказывает новая мама детей.
Двое других детей были в это время дома сами. Почему папа вместе с сестренкой и братиком так долго не возвращаются – не понимали. “А потом они вышли на блокпост. Они рассказали, что уже день нет папы, братика и сестренки. Военные из-за своих связей уже все выяснили и доставили их в Харьков”, — добавляет женщина.
Свое появление в этой истории Ольга называет не иначе как уделом. “Это была судьба, или путь Божий. Год назад мы случайно попали к друзьям в Купянск на празднование и там познакомились с Сергеем. Он спросил меня, могу ли я окрестить его детей?”, — вспоминает она.
Крестины были их единственной встречей, а затем началась война. Связи в Купянске не было, со своим старшим сыном она попала в одну из харьковских больниц. “Я за это время, наверное, забыла, как выглядит Богдан, но я смотрю ребенок, очень знакомый — Богдан. В первые 5 минут, как только я вошла в комнату, я поняла, что это Богдан – мой крестник”, – делится воспоминаниями Ольга.
Он тоже ее узнал и рассказал обо всем, что произошло. Богдану врачи вынуждены были отрезать фаланги пальцев на руке. Ангелина на тот момент была в реанимации, потому обломками ей посекло лицо, перебили ноги. Детей лечили и параллельно готовили к перевозке в Киев, этим занимались сразу несколько фондов. В тот момент впервые встал вопрос – кто же станет для детей опекуном? "Мы все решили, пожалуй, часа за два", — говорит мужчина Ольги.
В этот момент Ольга с Дмитрием стали многодетной семьей, кроме двух своих детей, в их жизни появилось еще четверо. Когда я смотрю на них, я осознаю всю ответственность. Я вижу, как они ко мне тянутся”, – говорит Ольга.
Из Харькова Богдана и Ангелину перевезли на лечение в Киев. "Нужно было найти то место, где можно было более безопасно заниматься дальнейшим здоровьем этих детей, и где могли оказать разнообразные помощи и реабилитацию", — говорят волонтеры, которые помогали семье.
Но благотворители не остановились и на этом. "Наш фонд стал той организацией, которая вокруг этих детей всех собрала, и которая координирует это все и отвечает за каждый шаг, и передает этих детей на каждом звене всем другим неравнодушным людям", — рассказывают они.
Заботиться о судьбе этих детей начали украинцы из-за границы, которые обещают заботиться о детях и дальше. Сейчас они своей большой семьей отправились в Австрию, там Богдан и Ангелина предоставили полное лечение с последующей реабилитацией.
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