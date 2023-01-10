Женщина усыновила 4 детей из Купянска, отец которых погиб, спасая их от кассетного снаряда

Четверо детей из Купянска остались сиротами, когда отец, воспитывавший детей сам, погиб, закрыв их собой от кассетного снаряда, говорится в ТСН.

Мать уже давно лишили родительских прав, других родственников у них не было, так что оформить опекунство было некому. Случайная встреча в больнице коренным образом изменила судьбу детей — теперь у них есть семья и большое количество благотворителей, которые им помогают. «Наш путь был тяжелым, я хочу для них стать даже не мамой, а оберегом. Я хочу для них стать щитом”, — говорит мама уже 6 действуйте Ольга.

Богдан, Ангелина, Елена и Валерий — четырех детей отец воспитывал сам на протяжении последних семи лет, когда мать лишили родительских прав. Семья Савельевых жила в Купянске. После освобождения города от кафиров не было еще и дня, когда бы россияне не наносили по нему ударов. Так было и тогда, когда отец детей Сергей вместе со старейшим Богданом и самой молодой Ангелиной пошел за гуманитарной помощью. "Ангелина помнит отрывками, но я даже не хочу. Богдан сам начал со временем рассказывать, как это все случилось, но некоторые моменты он держит, никому не хочет об этом рассказывать", — рассказывает Ольга.

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Они только успели пересечь соседнюю улицу, как российские оккупанты начали обстрел. “Прилетела кассетная бомба. Отец прикрыл своим телом Богдана и Ангелину и, таким образом, спас их. Он погиб, а детей героически спас”, – рассказывает новая мама детей.

Двое других детей были в это время дома сами. Почему папа вместе с сестренкой и братиком так долго не возвращаются – не понимали. “А потом они вышли на блокпост. Они рассказали, что уже день нет папы, братика и сестренки. Военные из-за своих связей уже все выяснили и доставили их в Харьков”, — добавляет женщина.

Свое появление в этой истории Ольга называет не иначе как уделом. “Это была судьба, или путь Божий. Год назад мы случайно попали к друзьям в Купянск на празднование и там познакомились с Сергеем. Он спросил меня, могу ли я окрестить его детей?”, — вспоминает она.

Крестины были их единственной встречей, а затем началась война. Связи в Купянске не было, со своим старшим сыном она попала в одну из харьковских больниц. “Я за это время, наверное, забыла, как выглядит Богдан, но я смотрю ребенок, очень знакомый — Богдан. В первые 5 минут, как только я вошла в комнату, я поняла, что это Богдан – мой крестник”, – делится воспоминаниями Ольга.

Он тоже ее узнал и рассказал обо всем, что произошло. Богдану врачи вынуждены были отрезать фаланги пальцев на руке. Ангелина на тот момент была в реанимации, потому обломками ей посекло лицо, перебили ноги. Детей лечили и параллельно готовили к перевозке в Киев, этим занимались сразу несколько фондов. В тот момент впервые встал вопрос – кто же станет для детей опекуном? "Мы все решили, пожалуй, часа за два", — говорит мужчина Ольги.

В этот момент Ольга с Дмитрием стали многодетной семьей, кроме двух своих детей, в их жизни появилось еще четверо. Когда я смотрю на них, я осознаю всю ответственность. Я вижу, как они ко мне тянутся”, – говорит Ольга.

Из Харькова Богдана и Ангелину перевезли на лечение в Киев. "Нужно было найти то место, где можно было более безопасно заниматься дальнейшим здоровьем этих детей, и где могли оказать разнообразные помощи и реабилитацию", — говорят волонтеры, которые помогали семье.

Но благотворители не остановились и на этом. "Наш фонд стал той организацией, которая вокруг этих детей всех собрала, и которая координирует это все и отвечает за каждый шаг, и передает этих детей на каждом звене всем другим неравнодушным людям", — рассказывают они.

Заботиться о судьбе этих детей начали украинцы из-за границы, которые обещают заботиться о детях и дальше. Сейчас они своей большой семьей отправились в Австрию, там Богдан и Ангелина предоставили полное лечение с последующей реабилитацией.

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