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Женщина в Ивано-Франковске бесплатно снимала квартиру, ей давали деньги и одежду: что она придумала
В Ивано-Франковске женщина за несколько дней обманула арендодателя, продавцов в магазинах и прохожего возле терминала с помощью поддельных банковских чеков в телефоне.
Ивано-Франковский городской суд вынес приговор женщине, которая за несколько дней обманула четырех человек с помощью поддельных банковских квитанций в смартфоне. Злоумышленница «расплачивалась» поддельными переводами за аренду жилья, одежду, средства гигиены и даже выманивала у прохожих наличные.
Об этом говорится в приговоре суда от 10 ноября 2026 года.
Пять случаев мошенничества за пять дней: как действовала злоумышленница
События разворачивались в Ивано-Франковске в конце августа — начале сентября 2025 года. По данным следствия, у женщины не было денег на счете, однако с помощью собственного мобильного телефона она генерировала поддельные платежные документы о якобы успешном переводе средств и показывала их потерпевшим:
Аренда квартиры через Booking (28–29 августа): обвиняемая забронировала квартиру на три суток и отправила владельцу поддельную квитанцию на6600 гривен. На следующий день она договорилась изменить условия проживания на два суток и оформила ещё один поддельный чек — уже на4500 гривен.
Средства гигиены в магазине (31 августа): около 10:00 утра в магазине «Экопространство» на улице Шевченко женщина набрала средств гигиены на сумму6684 гривны, предъявила продавщице поддельный чек о переводе на карту и ушла с товаром.
«Обмен» наличных у терминала (31 августа): в тот же день около 16:55 возле магазина «Щедрик» на улице Кисилевской злоумышленница заметила мужчину, который пополнял карту через терминал. Она предложила ему отдать ей3800 гривен наличными в обмен на перевод на его счет, показала поддельную квитанцию и скрылась с деньгами.
Одежда в торговом центре (1 сентября): в магазине ТЦ «Мальва Пассаж» на улице Днестровской обвиняемая «приобрела» одежду на сумму10 940 гривен, вновь использовав поддельный электронный чек.
Пояснения обвиняемой и приговор суда
На суде женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Она пояснила, что в 2025 году потеряла мать, находилась в тяжелом психоэмоциональном состоянии и наобум приехала в Ивано-Франковск, не имея достаточного количества денег на проживание. До вынесения приговора обвиняемая полностью возместила ущерб всем потерпевшим.
Суд постановил:
признать женщину виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно);
назначить ей наказание в виде штрафа в размере 51 000 гривен (3000 необлагаемых минимумов доходов граждан).