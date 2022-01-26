Женщина забила мужа топором и хотела взорвать: на глазах 13-летнего пасынка ссора переросла в кровавую расправу

Взрыв в квартире мог скрыть следы преступления.

Жуткая история произошла в Виннице. Там 40-летнюю женщину подозревают в убийстве 76-летнего гражданского мужа. Семейная ссора переросла в расправу на глазах 13-летнего пасынка. Именно мальчик и вызвал полицию.

Как 25 января сообщается в сюжете ТСН.19:30, когда приехали копы, 76-летний Виктор лежал на полу и был еще жив, но оказать помощь медики не успели. Травмы, говорят, были несовместимы с жизнью. Бригада лишь констатировала смерть.

В полиции говорят — 40-летняя женщина топором несколько раз ударила своего гражданского мужа, потом собрала все ценные вещи и деньги, забрала его малолетнего сына и поехала в гостиницу. В квартире же злоумышленница открыла газовые конфорки в надежде, что это приведет к взрыву.

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В отеле говорят, женщина, когда заселялась, была спокойная, сказала, что неместная и приехала к врачу.

"Договорилась якобы с зубным врачом вставлять зубы, адекватная, нормальная мама с ребенком, которая попросила из ресторана заказать еду, покормить ребенка", — рассказала администратор гостиницы Алена Жуковская.

Но уже через несколько часов 13-летний мальчик спустился к администратору и попросил срочно вызвать полицию.

"Он был напуган, рассказать, пока мать не приняла свою дозу алкоголя и не уснула, не мог. Потом ребенок спустился и рассказал, что так случилось, что мама убила папу", — говорит администратор.

13-летний Дмитрий в полиции рассказал, что боялся мачеху, потому сразу не сказал, что случилось, хотя все видел.

Виктор был неконфликтный, говорят соседи. С первой женой развелся и долго жил только с сыном. Когда появилась новая женщина, никто не знает.

13-летний же Дмитрий имеет особенности развития и учится индивидуально.

"Отец приводил в школу, сидел ждал, пока он был на инклюзивном обучении. С ним было трудно справиться, поэтому отец был все время в школе. Отец по отношению к нему был очень внимателен", — рассказала директор винницкого лицея №10, где учится парень, Светлана Куца.

В настоящее время мальчиком занимаются социальные службы, которые и будут решать его судьбу. Мачеха в полиции, ей объявили о подозрении и уже 26 января будут избирать меру пресечения. За убийство мужа ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Расправа на глазах ребенка: 40-летнюю женщину подозревают в убийстве гражданского мужа

Напомним:

В селе Шкаров Ровенского района Ровенской области 24-летний парень залез в дом 74-летней женщины и жестоко ее убил. Шесть лет назад молодой человек уже грабил потерпевшую, однако тогда она простила злоумышленника и не обращалась в полицию.

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