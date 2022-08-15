Женщине оторвало ногу: в Харькове снаряды прилетели в дом и на детскую площадку, один человек погиб, восемь ранены

Спасатели насчитали не менее 10 прилетов. Почти 20 минут весь город содрогался от взрывов.

Один человек погиб, еще восемь ранены из-за утренних обстрелов Харькова. По данным медиков, у всех есть осколочные ранения и минно-взрывные травмы.

Россияне обстреляли Салтовский район в 10:30 утра. Прилеты были зафиксированы на территории храма, детской площадки. Было прямое попадание и в жилой дом.

Детальнее – в вечернем выпуске новостей ТСН за 15 августа 2022 года.

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Возле храма – след от российкого снаряда. Его основная часть вогналась в глубь асфальта. А обломки хвоста разлетелись вокруг, где в это время было немало прохожих.

Военный с позывным "Махорка" приехал в Харьков на день рождения мамы. Но не успел даже подняться домой, когда услышал взрывы. Сразу побежал в укрытие, а как смолкло, схватил аптечку и помчался на места прилетов, где увидел двоих раненых.

"Прежде всего я постарался женщине оказать помощь – остановить кровотечение, потому что у нее была практически ампутирована правая нога, ниже колена. У мужчины, кроме ранения в таз и ногу, у него еще были многочисленные осколочные ранения в область спины", – говорит военный.

От утренних обстрелов ранения получили 9 человек. Одна женщина под вечер умерла в больнице, еще один человек в крайне тяжелом состоянии. Спасатели насчитали не менее 10 прилетов. Почти 20 минут весь город содрогался от взрывов.

"Это были системы залпового огня системы "Град". На месте работают подразделения ГСЧС, саперы. Саперы обнаруживают взрывоопасные предметы и вывозят их для дальнейшего уничтожения", — говорит спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

Враг снова взялся за Салтовский район. Снаряды сегодня летели прямо на многоэтажки.

Церковь, жилой дом, детская площадка, остановка общественного транспорта. Россияне целились по самым многолюдным местам.

Правоохранители вместе со спасателями изъяли остатки смертоносных снарядов. Их собрали уже тысячи и каждый – станет доказательством по делам о зверствах россиян.

Напомним, в Беларуси, вероятно, идет подготовка к массированному ракетному удару по Украине: на одном из аэродромов – до полусотни ракет.

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